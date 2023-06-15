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Posted 15 июня 2023, 03:12

Published 15 июня 2023, 03:12

Modified 15 июня 2023, 03:27

Updated 15 июня 2023, 03:27

В Красноярске осудили супругов, которые пытались выдать героин за прах собаки

15 июня 2023, 03:12
В Красноярске суд вынес приговор семейной паре, которая во время задержания пыталась выдать героин за прах собаки.

В сентябре 2022 года сотрудники ДПС остановили на Калинина иномарку, за рулем которой был 26-летний мужчина. При проверке инспекторы заметили, что водитель и его 21-летняя супруга заметно нервничают.

Полицейские обратили внимание на пакет в женской сумочке. Девушка пояснила, что это прах ее любимой собаки, который необходимо развеять по ветру. Вещество направили на экспертизу и установили, что это героин массой около 500 граммов. Супруги собирались сделать закладки.

Дома у задержанных провели обыск — там изъяли свертки с героином общей массой более 161 грамма. При расследовании выяснилось, что супруги были оптовыми закладчиками.

Их обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков (статьи 30 и 228. 1 УК РФ). Суд признал супругов виновными и назначил мужчине семь лет в колонии строгого режима, а его жене — семь лет в колонии общего режима.

#Видео#Криминал#Животные#Красноярск#Наркотики#Красноярский край
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