В Красноярске осудили супругов, которые пытались выдать героин за прах собаки

Posted 15 июня 2023, 03:12
Published 15 июня 2023, 03:12
Modified 15 июня 2023, 03:27
Updated 15 июня 2023, 03:27
В сентябре 2022 года сотрудники ДПС остановили на Калинина иномарку, за рулем которой был 26-летний мужчина. При проверке инспекторы заметили, что водитель и его 21-летняя супруга заметно нервничают.
Полицейские обратили внимание на пакет в женской сумочке. Девушка пояснила, что это прах ее любимой собаки, который необходимо развеять по ветру. Вещество направили на экспертизу и установили, что это героин массой около 500 граммов. Супруги собирались сделать закладки.
Дома у задержанных провели обыск — там изъяли свертки с героином общей массой более 161 грамма. При расследовании выяснилось, что супруги были оптовыми закладчиками.
Их обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков (статьи 30 и 228. 1 УК РФ). Суд признал супругов виновными и назначил мужчине семь лет в колонии строгого режима, а его жене — семь лет в колонии общего режима.