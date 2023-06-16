В Красноярске нашли подростков, которые избили собаку

Posted 16 июня 2023, 05:38
Published 16 июня 2023, 05:38
Modified 16 июня 2023, 11:52
Updated 16 июня 2023, 11:52
Ими оказались четверо 13-летних подростков, которые до этого не стояли на учете.
Несколько дней назад молодых людей на проспекте 60 лет образования СССР заметила одна из жительниц микрорайона. По её словам, они загнали собаку в угол и били толпой.
Как рассказали в полиции, сейчас подростков опрашивают в присутствии родителей. После этого должны принять решение в соответствии с законом.