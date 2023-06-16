В Ветлужанке начали строительство нового микрорайона «Юдинский»

Posted 16 июня 2023, 05:07
Published 16 июня 2023, 05:07
Modified 16 июня 2023, 05:07
Updated 16 июня 2023, 05:07
Главным архитектором проекта выступил красноярский урбанист, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент», Антон Шаталов, возводить район будет «Монолитхолдинг».
Среди преимуществ района архитектор отметил его экологичность: стройка развернется неподалеку от эко-парка «Юдинская долина» и «Гремячая грива» по соседству с коттеджным поселком Овинный, а между домами растут плодовые яблони, кусты облепихи и вековые деревья. Планировка района предусматривает закрытые для транспорта дворы, просторные входные зоны, и коммерческие площади на первых этажах — для магазинов, аптек и общепита.
Главной особенностью домов «Юдинского» называют двухуровневые квартиры с собственной террасой от 4,7 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство 58 домов для 35 тысяч жителей. В новом микрорайоне запланированы детские садики и школа. Цены на квартиры начинаются от 89 тысяч рублей за квадратный метр.
На данный момент у компании действует акция — при покупке квартиры любой квадратуры можно получить скидку до 450 000 рублей. Акция действует до 30 июня 2023 года. Узнать подробности о новом жилом микрорайоне можно на сайте юдинский.рф
или в телеграм-канале @yudinskiy.
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