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Posted 16 июня 2023, 05:07

Published 16 июня 2023, 05:07

Modified 16 июня 2023, 05:07

Updated 16 июня 2023, 05:07

В Ветлужанке начали строительство нового микрорайона «Юдинский»

16 июня 2023, 05:07
В западной части Ветлужанки на Плодово-ягодной станции началость строительство микрорайона «Юдинский». Новый ЖК будет возведен между улицами Становая и Елены Стасовой.

Главным архитектором проекта выступил красноярский урбанист, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент», Антон Шаталов, возводить район будет «Монолитхолдинг».

Среди преимуществ района архитектор отметил его экологичность: стройка развернется неподалеку от эко-парка «Юдинская долина» и «Гремячая грива» по соседству с коттеджным поселком Овинный, а между домами растут плодовые яблони, кусты облепихи и вековые деревья. Планировка района предусматривает закрытые для транспорта дворы, просторные входные зоны, и коммерческие площади на первых этажах — для магазинов, аптек и общепита.

Главной особенностью домов «Юдинского» называют двухуровневые квартиры с собственной террасой от 4,7 млн рублей. Проектом предусмотрено строительство 58 домов для 35 тысяч жителей. В новом микрорайоне запланированы детские садики и школа. Цены на квартиры начинаются от 89 тысяч рублей за квадратный метр.

На данный момент у компании действует акция — при покупке квартиры любой квадратуры можно получить скидку до 450 000 рублей. Акция действует до 30 июня 2023 года. Узнать подробности о новом жилом микрорайоне можно на сайте юдинский.рф

или в телеграм-канале @yudinskiy.

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