В Ветлужанке начали строительство нового микрорайона «Юдинский»

Среди преимуществ района архитектор отметил его экологичность: стройка развернется неподалеку от эко-парка «Юдинская долина» и «Гремячая грива» по соседству с коттеджным поселком Овинный, а между домами растут плодовые яблони, кусты облепихи и вековые деревья. Планировка района предусматривает закрытые для транспорта дворы, просторные входные зоны, и коммерческие площади на первых этажах — для магазинов, аптек и общепита.