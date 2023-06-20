Бывший министр транспорта признался в махинациях с метро и указал на руководство

Posted 20 июня 2023, 03:15
Published 20 июня 2023, 03:15
Modified 20 июня 2023, 05:05
Updated 20 июня 2023, 05:05
Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «в» часть 3 статья 286 УК РФ).
В 2019 году «Краевое транспортное управление» заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на корректировку документации строительства метрополитена за 954 миллиона рублей.
По версии следствия, в декабре 2019 года министр поручил подписать акт приемки работ на сумму более 742 миллионов рублей. При этом Димитров знал, что работа была выполнена некачественно: вместо 220 скважин пробурено 60, использовалась устаревшая документация начала 90-х годов, отсутствовала актуальная геодезическая съемка.
Оплата контракта прошла в полном объеме. Сейчас Димитров находится под домашним арестом.
Бывший министр заключил досудебное соглашение, признал вину и рассказал следствию, что действовал по «незаконному указанию вышестоящего должностного лица».
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении других фигурантов дела находятся в производстве следствия.