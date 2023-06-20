Бывший министр транспорта признался в махинациях с метро и указал на руководство

По версии следствия, в декабре 2019 года министр поручил подписать акт приемки работ на сумму более 742 миллионов рублей. При этом Димитров знал, что работа была выполнена некачественно: вместо 220 скважин пробурено 60, использовалась устаревшая документация начала 90-х годов, отсутствовала актуальная геодезическая съемка.