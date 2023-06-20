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Posted 20 июня 2023, 03:15

Published 20 июня 2023, 03:15

Modified 20 июня 2023, 05:05

Updated 20 июня 2023, 05:05

Бывший министр транспорта признался в махинациях с метро и указал на руководство

20 июня 2023, 03:15
Сюжет
Дело Олега Митволя
Экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову утвердили обвинительное заключение. Его будут судить по делу о строительстве метро.

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (пункт «в» часть 3 статья 286 УК РФ).

В 2019 году «Краевое транспортное управление» заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» контракт на корректировку документации строительства метрополитена за 954 миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2019 года министр поручил подписать акт приемки работ на сумму более 742 миллионов рублей. При этом Димитров знал, что работа была выполнена некачественно: вместо 220 скважин пробурено 60, использовалась устаревшая документация начала 90-х годов, отсутствовала актуальная геодезическая съемка.

Оплата контракта прошла в полном объеме. Сейчас Димитров находится под домашним арестом.

Бывший министр заключил досудебное соглашение, признал вину и рассказал следствию, что действовал по «незаконному указанию вышестоящего должностного лица».

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении других фигурантов дела находятся в производстве следствия.

  • Димитрова задержали в июле 2022 года.
  • Другими фигурантами являются экс-заместитель губернатора Красноярского края Юрий Лапшин и председатель совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь. Последний признал вину и заключил сделку со следствием.
  • Еще один фигурант — экс-руководитель «Краевого транспортного управления» Константин Мандров.
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