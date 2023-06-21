Как погулять с ребенком и не подцепить клеща? Вот несколько советов

Роспотребнадзор рассказал, как не дать клещам покусать ребёнка на прогулке

Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, как во время прогулки с детьми не подцепить клеща.