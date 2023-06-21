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Posted 21 июня 2023, 04:29

Published 21 июня 2023, 04:29

Modified 21 июня 2023, 04:54

Updated 21 июня 2023, 04:54

Как погулять с ребенком и не подцепить клеща? Вот несколько советов

21 июня 2023, 04:29

Роспотребнадзор рассказал, как не дать клещам покусать ребёнка на прогулке

Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, как во время прогулки с детьми не подцепить клеща.

Главное, что нужно сделать перед прогулкой — это обработать одежду детей, а также нижние детали коляски акарицидными средствами. Сделать это нужно для того, чтобы клещи не могли заползти к ребёнку по колёсам и другим деталям.

Если прогуливаетесь в лесу или в парке с малышом, то лучше нести его на руках или везти в коляске. Двигаться лучше по центральной части дорожек, не задевая траву и кусты по краям.

Детям старшего возраста надо объяснить, как вести себя на территории, где могут быть клещи. Детей стоит осматривать каждые 30 минут, потому что, заигравшись, они могут не почувствовать присосавшегося клеща.

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