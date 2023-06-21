Как погулять с ребенком и не подцепить клеща? Вот несколько советов

Posted 21 июня 2023, 04:29
Published 21 июня 2023, 04:29
Modified 21 июня 2023, 04:54
Updated 21 июня 2023, 04:54
Главное, что нужно сделать перед прогулкой — это обработать одежду детей, а также нижние детали коляски акарицидными средствами. Сделать это нужно для того, чтобы клещи не могли заползти к ребёнку по колёсам и другим деталям.
Если прогуливаетесь в лесу или в парке с малышом, то лучше нести его на руках или везти в коляске. Двигаться лучше по центральной части дорожек, не задевая траву и кусты по краям.
Детям старшего возраста надо объяснить, как вести себя на территории, где могут быть клещи. Детей стоит осматривать каждые 30 минут, потому что, заигравшись, они могут не почувствовать присосавшегося клеща.