Депутаты раскритиковали законопроект о льготах для концессий и обругали «Мовисту»

Ранее компания «Мовиста Регионы Красноярск» заключила концессионное соглашение на развитие и обслуживание трамвайной сети города с мэрией. По нему москвичи на 20 лет получат в пользование красноярские трамваи и трамвайную инфраструктуру, а в обмен должны отремонтировать 16 километров трамвайных путей и построить 30-километровую ветку до Солнечного, реконструировать трамвайное депо и купить 50 двухсекционных низкопольных трамваев.