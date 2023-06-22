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Posted 22 июня 2023, 05:24

Published 22 июня 2023, 05:24

Modified 22 июня 2023, 05:44

Updated 22 июня 2023, 05:44

Депутаты раскритиковали законопроект о льготах для концессий и обругали «Мовисту»

22 июня 2023, 05:24

В ЗС Красноярского края приняли в первом чтении закон о краевых льготах для концессий

В заксобрании Красноярского края возник спор депутатов относительно проекта нового закона о льготе по налогу на имущество — он касается, в том числе, концессионных соглашений.

Перед парламентариями выступила министр экономики региона Анна Гарнец. Она рассказала, что по законопроекту налоговые льготы будут предоставлены «Мовисте» и будущим концессионным соглашениям — по сути, исполнители не будут платить за переданное им имущество. «Мовисте» дадут льготу в 2,7 миллиарда рублей.

Против принятия закона выступили депутаты Александр Глисков, Ирина Иванова, Денис Терехов и другие. Глисков заявил, что льготы и отчисления исполнителям концессионных соглашений могут продолжаться вечно, и это нужно остановить.

«Надо просто на какой-то стадии принять принципиальное решение — остановить этот аттракцион невиданной щедрости в адрес фирмы, директор которой уже сидит за взятки», — сказал депутат.

Депутаты, которые поддержали закон, объясняли, что государство не платит налогов за свое имущество, и в случае государственно-частного партнерства должен работать тот же принцип.

В итоге первое чтение законопроект прошел. За проголосовали 38 парламентариев, против — восемь, двое воздержались. Стоит отметить, что минимум половина выступивших против закона депутатов — кандидаты в губернаторы.

Ранее компания «Мовиста Регионы Красноярск» заключила концессионное соглашение на развитие и обслуживание трамвайной сети города с мэрией. По нему москвичи на 20 лет получат в пользование красноярские трамваи и трамвайную инфраструктуру, а в обмен должны отремонтировать 16 километров трамвайных путей и построить 30-километровую ветку до Солнечного, реконструировать трамвайное депо и купить 50 двухсекционных низкопольных трамваев.

Директор «Мовиста Регионы» Александр Советников позже попал под уголовное дело о взятке. Как заявили «Проспекту Мира» в департаменте транспорта, задержание и последующий арест Александра Советникова никак не повлияют на соглашение.

  • «Мовисту» периодически связывают с «Трансмашхолдингом», одним из крупнейших производителей трамваев в России. Александр Советников в прошлом руководил предприятием «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) — дочерней структурой «РТ-Инвест», которая, в свою очередь, является инвестиционной «дочкой» госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. РТИТС известна как оператор системы «Платон», которая вызывала протесты дальнобойщиков по всей стране.
  • «Мовиста Регионы» уже зашла в другие регионы страны. Компания заключила концессионные соглашения в Курске, Липецке, Перми, Ярославле.
  • «ПМ» рассказывал о планах «Мовисты» получить концессию, которая позволила бы компании менять маршруты общественного транспорта Красноярска, и показывал презентацию изменений, которые компания предлагала властям.
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