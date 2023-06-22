Депутаты раскритиковали законопроект о льготах для концессий и обругали «Мовисту»

Posted 22 июня 2023, 05:24
Published 22 июня 2023, 05:24
Modified 22 июня 2023, 05:44
Updated 22 июня 2023, 05:44
Перед парламентариями выступила министр экономики региона Анна Гарнец. Она рассказала, что по законопроекту налоговые льготы будут предоставлены «Мовисте» и будущим концессионным соглашениям — по сути, исполнители не будут платить за переданное им имущество. «Мовисте» дадут льготу в 2,7 миллиарда рублей.
Против принятия закона выступили депутаты Александр Глисков, Ирина Иванова, Денис Терехов и другие. Глисков заявил, что льготы и отчисления исполнителям концессионных соглашений могут продолжаться вечно, и это нужно остановить.
«Надо просто на какой-то стадии принять принципиальное решение — остановить этот аттракцион невиданной щедрости в адрес фирмы, директор которой уже сидит за взятки», — сказал депутат.
Депутаты, которые поддержали закон, объясняли, что государство не платит налогов за свое имущество, и в случае государственно-частного партнерства должен работать тот же принцип.
В итоге первое чтение законопроект прошел. За проголосовали 38 парламентариев, против — восемь, двое воздержались. Стоит отметить, что минимум половина выступивших против закона депутатов — кандидаты в губернаторы.
Ранее компания «Мовиста Регионы Красноярск» заключила концессионное соглашение на развитие и обслуживание трамвайной сети города с мэрией. По нему москвичи на 20 лет получат в пользование красноярские трамваи и трамвайную инфраструктуру, а в обмен должны отремонтировать 16 километров трамвайных путей и построить 30-километровую ветку до Солнечного, реконструировать трамвайное депо и купить 50 двухсекционных низкопольных трамваев.
Директор «Мовиста Регионы» Александр Советников позже попал под уголовное дело о взятке. Как заявили «Проспекту Мира» в департаменте транспорта, задержание и последующий арест Александра Советникова никак не повлияют на соглашение.