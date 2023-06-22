Комплекс водоочистки на Березовском разрезе претендует на экологическую премию

Комплекс представляет собой автономную, устойчивую и замкнутую систему водоотведения и водопотребления карьерных и технологических вод, возникающих в процессе добычи угля. После многоступенчатой очистки и обеззараживания ультрафиолетом вода будет использоваться для технологических нужд — орошения автодорог внутри Березовского разреза и мойки автомобилей. Часть воды будет сбрасываться в ручей только после ее доведения по качеству до уровня рыбохозяйственных водоемов.