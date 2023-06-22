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Posted 22 июня 2023, 05:00

Published 22 июня 2023, 05:00

Modified 22 июня 2023, 05:00

Updated 22 июня 2023, 05:00

Комплекс водоочистки на Березовском разрезе претендует на экологическую премию

22 июня 2023, 05:00
Компания СУЭК представила уникальный проект комплекса водоочистки и водоотведения карьерных вод на Березовском разрезе в Красноярском крае на Всероссийском конкурсе «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2023» в номинации «Строительство и эксплуатация очистных сооружений».

Комплекс представляет собой автономную, устойчивую и замкнутую систему водоотведения и водопотребления карьерных и технологических вод, возникающих в процессе добычи угля. После многоступенчатой очистки и обеззараживания ультрафиолетом вода будет использоваться для технологических нужд — орошения автодорог внутри Березовского разреза и мойки автомобилей. Часть воды будет сбрасываться в ручей только после ее доведения по качеству до уровня рыбохозяйственных водоемов.

Проектная производительность очистных сооружений составляет 13 200 кубических метров в сутки. Все процессы на станции автоматизированы, а их эффективность контролируется аккредитованной лабораторией предприятия — лабораторными работниками еженедельно проводятся отборы воды в точках на входе и по всей технологической цепочке. Инженеры-химики одновременно нарабатывают практику использования флокулянтов и коагулянтов, способствующих расщеплению и выведению из воды загрязняющих веществ, и подбирают оптимальные параметры, при которых очистка будет максимально эффективной.

Очистные сооружения на Березовском разрезе стали первой подобной системой замкнутого цикла, возведенной с учетом наилучших доступных технологий, на предприятиях открытой угледобычи СУЭК — ранее подобная система была опробована Компанией на подземных работах в Кузбассе.

Премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий будет вручаться в этом году в третий раз. Партнерами конкурса выступают Минприроды РФ, Общественная палата РФ и Торгово-промышленная палата РФ.

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