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Posted 23 июня 2023, 03:00

Published 23 июня 2023, 03:00

Modified 23 июня 2023, 03:00

Updated 23 июня 2023, 03:00

Названы самые популярные овощные консервы сети «Пятерочка»

23 июня 2023, 03:00
Покупатели торговой сети «Пятерочка» за год приобрели свыше 220 млн банок консервированных овощей собственных марок сети.

В торговой сети провели анализ спроса на консервированные продукты, пользующиеся наибольшей популярностью среди клиентов. Выяснилось, что в течение года покупателями было приобретено более 220 млн банок овощной консервированной продукции собственных торговых марок «Пятерочки», что составляет почти 80% от продаж товаров в категории овощной консервации.

По традиции наибольшим спросом у гостей торговой сети пользовался зеленый горошек, составивший в объеме продаж в штуках 24%, а также кукуруза (20%). Следующими в списке идут: фасоль (14%), огурцы (8%) и томаты (4%). Как правило, спрос на подобную продукцию увеличивается перед праздничными датами: в декабре — перед новогодними праздниками, а также весной — в преддверии 8 марта и поста.

Высоким спросом у покупателей пользуются консервы марки Global Village, которых россияне за период с мая прошлого года по май текущего приобрели свыше 169 млн штук. В течение первых пяти месяцев 2023 года продажи этой марки консервов увеличились на 9% год к году.

Также сообщается, что покупатели часто отдают предпочтение консервированным овощным продуктам СТМ «Пятерочки». В частности, из овощных консервов СТМ лидерами стали зеленый горошек и кукуруза, которых было продано более 95 млн штук, маслины и оливки (свыше 30 млн штук) и огурцы (18 млн банок).

Кроме привычной консервации клиенты магазинов нередко выбирают экзотические варианты. В частности, за минувший год в Российской Федерации было продано около 3 млн банок перца халапеньо Global Village Selection и имбиря Global Village.

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