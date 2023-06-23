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Posted 23 июня 2023, 02:55

Published 23 июня 2023, 02:55

Modified 23 июня 2023, 02:57

Updated 23 июня 2023, 02:57

В Красноярске закроют музей кукол

23 июня 2023, 02:55
В Красноярске собираются закрыть музей кукол на Аэровокзальной — часть экспозиции переедет в Калининградскую область.

Об этом хозяйка коллекции Наталья Сафонова рассказала изданию Gornovosti. По ее словам, музей не пользовался популярностью у горожан, а денег хватало на зарплату только одного сотрудника.

Часть коллекции уже выставляется в калининградском Зеленограде, и там за два месяца выставку посетили столько же людей, сколько в Красноярске за год.

«Музей в Красноярске работает, кто там не был — не поймет, что что-то уехало. Закрывать жалко: жалко своих усилий, жалко труд декораторов, там все красиво», — говорит хозяйка.

Работать в Красноярске музей будет ориентировочно до осени.

#Город#Общество#Красноярск#Красноярский край
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