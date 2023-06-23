В Красноярске закроют музей кукол

Posted 23 июня 2023, 02:55
Published 23 июня 2023, 02:55
Modified 23 июня 2023, 02:57
Updated 23 июня 2023, 02:57
Об этом хозяйка коллекции Наталья Сафонова рассказала изданию Gornovosti. По ее словам, музей не пользовался популярностью у горожан, а денег хватало на зарплату только одного сотрудника.
Часть коллекции уже выставляется в калининградском Зеленограде, и там за два месяца выставку посетили столько же людей, сколько в Красноярске за год.
«Музей в Красноярске работает, кто там не был — не поймет, что что-то уехало. Закрывать жалко: жалко своих усилий, жалко труд декораторов, там все красиво», — говорит хозяйка.
Работать в Красноярске музей будет ориентировочно до осени.