Заключенного в Красноярском крае осудили на 5 лет за пропаганду терроризма

Posted 24 июня 2023, 05:41
Published 24 июня 2023, 05:41
Modified 24 июня 2023, 05:43
Updated 24 июня 2023, 05:43
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. Там рассказали, что мужчина пропагандировал терроризм среди сокамерников:
«УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что мужчина, отбывая наказание за совершение преступлений террористической направленности, в среде спецконтингента публично оправдывал деятельность МТО „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в России), участником которой себя позиционировал», — сообщили в УФСБ.
ДЖЕБХАТ АН-НУСРА — признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена на территории Российской Федерации
Мужчину осудили за публичное оправдание и пропаганду терроризма (часть 1 статья 205.2 УК РФ) — ему дали 5 лет колонии строгого режима.
Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.