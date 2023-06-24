Заключенного в Красноярском крае осудили на 5 лет за пропаганду терроризма

В Енисейске заключенного осудили на пять лет за пропаганду терроризма. Он уже отбывал наказание по статье о терроризме.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. Там рассказали, что мужчина пропагандировал терроризм среди сокамерников: «УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что мужчина, отбывая наказание за совершение преступлений террористической направленности, в среде спецконтингента публично оправдывал деятельность МТО „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в России), участником которой себя позиционировал», — сообщили в УФСБ. ДЖЕБХАТ АН-НУСРА — признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена на территории Российской Федерации Мужчину осудили за публичное оправдание и пропаганду терроризма (часть 1 статья 205.2 УК РФ) — ему дали 5 лет колонии строгого режима. Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.