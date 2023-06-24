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Posted 24 июня 2023, 05:41

Published 24 июня 2023, 05:41

Modified 24 июня 2023, 05:43

Updated 24 июня 2023, 05:43

Заключенного в Красноярском крае осудили на 5 лет за пропаганду терроризма

24 июня 2023, 05:41
В Енисейске заключенного осудили на пять лет за пропаганду терроризма. Он уже отбывал наказание по статье о терроризме.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. Там рассказали, что мужчина пропагандировал терроризм среди сокамерников:

«УФСБ России по Красноярскому краю установлено, что мужчина, отбывая наказание за совершение преступлений террористической направленности, в среде спецконтингента публично оправдывал деятельность МТО „Джебхат ан-Нусра“ (запрещена в России), участником которой себя позиционировал», — сообщили в УФСБ.

ДЖЕБХАТ АН-НУСРА — признана террористической организацией решением Верховного суда РФ от 29.12.2014. Её деятельность запрещена на территории Российской Федерации

Мужчину осудили за публичное оправдание и пропаганду терроризма (часть 1 статья 205.2 УК РФ) — ему дали 5 лет колонии строгого режима.

Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Криминал#Суд#Заключённые#Енисейск
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