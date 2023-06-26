На Дне молодежи в Красноярске рассказали о трудоустройстве в краевые компании

Подробнее о студенческой практике в компании рассказала ведущий специалист отдела корпоративных молодежных программ ЗФ «Норникеля» Анастасия Пикина. По её словам, в этом году только в Норильск приедут 400 студентов из более чем 20 вузов страны. С каждым из них на время практики будет заключен срочный трудовой договор, подразумевающий выплату зарплаты, предоставление жилья и оплату перелета.