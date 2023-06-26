На Дне молодежи в Красноярске рассказали о трудоустройстве в краевые компании

Posted 26 июня 2023, 09:34
Published 26 июня 2023, 09:34
Modified 26 июня 2023, 09:36
Updated 26 июня 2023, 09:36
На Центральной набережной в этот день прошло более 100 мероприятий. В том числе, рассказывали о карьерных возможностях и проводили профориентацию.
Например, один из партнеров события — «Норникель» — представил красноярской молодежи свои программы для студентов и выпускников. О том, как стать участником таких программ, рассказал молодой сотрудник ГМК Дамир Нуриев:
«Мой опыт работы в компании начался с „Профессионального старта“ — это программа для студентов, желающих пройти практику в „Норникеле“. Благодаря ей после окончания учебы попал на рудник горнорабочим, но потом попытал счастье поучаствовать в лидерской программе „Первая Арктическая“. Она направлена на то, чтобы помочь молодому специалисту с небольшим опытом глубже погрузиться в производственные и рабочие процессы за счет горизонтальной ротации. За 2,5 года программы я поработал в операционном блоке, потом перешел в блок экономики и финансов, а затем — в департамент совершенствования деятельности. Переключаться было сложно, но так ты лучше понимаешь, как всё устроено, и быстрее поднимаешься по карьерной лестнице».
Ключевая цель «Первой Арктической» — найти и подготовить потенциальных руководителей. Например, Дамир в свои 30 лет занимает должность главного менеджера департамента инноваций, Заполярного филиала «Норникеля».
Попробовать себя в лидерской программе могут не только действующие сотрудники компании, но и выпускники технических или бизнес-направлений, окончившие вуз в 2020–2023 годах. Прямо сейчас продолжается прием заявок, желающие могут пройти регистрацию до 30 июня включительно.
Подробнее о студенческой практике в компании рассказала ведущий специалист отдела корпоративных молодежных программ ЗФ «Норникеля» Анастасия Пикина. По её словам, в этом году только в Норильск приедут 400 студентов из более чем 20 вузов страны. С каждым из них на время практики будет заключен срочный трудовой договор, подразумевающий выплату зарплаты, предоставление жилья и оплату перелета.
«Наших практикантов мы воспринимаем как наших работников в том смысле, что у них есть всё то же самое, что есть у сотрудников: зарплата, социальный пакет, доступ к нашим корпоративным сообществам и внутренним информационным знаниям. Вместе с тем мы готовим для ребят много адаптационных мероприятий. Они ходят в походы и на экскурсии, смотрят на наши достопримечательности, уникальную природу Севера, проходят тренинги, участвуют в спортивных и культурных городских событиях. Как правило, ребята думают, что едут чуть ли не на вахту, а в итоге видят прекрасное к себе отношение и прекрасный город», — прокомментировала Анастасия.
Программа «Профессиональный старт» существует в «Норникеле» уже почти 20 лет. Она нацелена не только на обучение и дальнейшее трудоустройство студентов, но и на поддержку особенно талантливых учащихся: практиканты, которые проявляют себя активнее остальных, получают стипендию от компании.
На празднике в честь Дня молодежи сотрудники «Норникеля» провели несколько лекций, мастер-классов и квизов с ценными призами. Темы разные: история компании, Север и, конечно, ИТ — без знаний в этой области сейчас никуда. В одной из интеллектуальных игр победу одержала студентка четвертого курса ИКИТ СФУ по направлению «компьютерная безопасность» Валерия Родионова.
«Когда я поступала на это направление, я уже думала о том, что в будущем это будет весьма актуально, и я не ошиблась. В целом интересно заглянуть на площадки конкретных компаний, потому что будущее трудоустройство — актуальный вопрос», — поделилась Валерия.
О том, какие возможности открыты в «Норникеле» для студентов направлений, связанных с ИТ, рассказал Александр Заносиенко, начальник управления по развитию ИТ-компетенций и цифровой экспертизы «Норникель Спутник»:
«Специалист в области ИТ в общем понимании — это человек, который занимается настройкой мобильного оборудования или, например, программированием. Но в производственном секторе это понятие более глубокое и широкое. Есть инженеры данных, специалисты электронного документооборота, эксперты в области VR-технологий, люди, которые дистанционно управляют погрузочно-доставочными машинами и т. д. Сегодня мы хотели показать и рассказать молодежи, что сейчас почти не существует таких профессий, которые не были бы так или иначе связаны с ИТ, и что это очень востребовано и перспективно».