Железногорец прямо в гараже производил «популярный» алкоголь. Изъяли более 500 литров

Posted 26 июня 2023, 01:12
Published 26 июня 2023, 01:12
Modified 26 июня 2023, 14:50
Updated 26 июня 2023, 14:50
Как рассказали в полиции, в гараже 50-летнего мужчины нашли более 200 литров спиртосодержащих напитков, приготовленных к розливу, и более 300 литров в 638 бутылках с этикетками крепких алкогольных напитков.
Всё это изъяли. Стоимость изъятого составила около 300 тысяч рублей.
Алкоголь собирались продавать под марками известных брендов. Легальные производители оценили ущерб в более чем 270 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили и расследовали дела за незаконное производство и хранение немаркированной алкогольной продукции и за незаконное использование чужого товарного знака.
Материалы дела направлены в суд. Ранее обвиняемый не был судим.