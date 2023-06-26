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Posted 26 июня 2023, 01:12

Published 26 июня 2023, 01:12

Modified 26 июня 2023, 14:50

Updated 26 июня 2023, 14:50

Железногорец прямо в гараже производил «популярный» алкоголь. Изъяли более 500 литров

26 июня 2023, 01:12

Железногорец прямо в гараже производил «популярный» алкоголь

Житель Железногорска организовал в своём гараже мини-цех по производству контрафактного алкоголя. Теперь его ждет суд.

Как рассказали в полиции, в гараже 50-летнего мужчины нашли более 200 литров спиртосодержащих напитков, приготовленных к розливу, и более 300 литров в 638 бутылках с этикетками крепких алкогольных напитков.

Всё это изъяли. Стоимость изъятого составила около 300 тысяч рублей.

Алкоголь собирались продавать под марками известных брендов. Легальные производители оценили ущерб в более чем 270 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили и расследовали дела за незаконное производство и хранение немаркированной алкогольной продукции и за незаконное использование чужого товарного знака.

Материалы дела направлены в суд. Ранее обвиняемый не был судим.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Криминал#Алкоголь#Железногорск
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