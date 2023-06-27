prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня 2023, 06:34

Published 27 июня 2023, 06:34

Modified 27 июня 2023, 06:36

Updated 27 июня 2023, 06:36

Под Красноярском девушка покончила с собой после травли бывшего мужа

27 июня 2023, 06:34
В Красноярском крае покончила с собой 31-летняя жительница Челябинска. Она могла это сделать из-за угроз бывшего мужа.

Как написал телеграм-канал Ural Mash, после развода Елена переехала в Красноярск и устроилась на работу. По словам родных девушки, бывший супруг преследовал ее, не отдавал ей двоих детей и называл плохой матерью.

Девушка могла совершить самоубийство на фоне стресса.

Сейчас близкие ищут средства для транспортировки тела погибшей.

«Тело все еще в Красноярске: перевозка слишком дорогая, а других родных, кроме бывшего, у 31-летней женщины на Урале нет», — написал Ural Mash.

В СК «Проспекту Мира» сказали, что все произошло в Сосновоборске. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, связан ли суицид с бывшим мужем.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Смерть#Сосновоборск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика