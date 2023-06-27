Под Красноярском девушка покончила с собой после травли бывшего мужа

Posted 27 июня 2023, 06:34
Published 27 июня 2023, 06:34
Modified 27 июня 2023, 06:36
Updated 27 июня 2023, 06:36
Как написал телеграм-канал Ural Mash, после развода Елена переехала в Красноярск и устроилась на работу. По словам родных девушки, бывший супруг преследовал ее, не отдавал ей двоих детей и называл плохой матерью.
Девушка могла совершить самоубийство на фоне стресса.
Сейчас близкие ищут средства для транспортировки тела погибшей.
«Тело все еще в Красноярске: перевозка слишком дорогая, а других родных, кроме бывшего, у 31-летней женщины на Урале нет», — написал Ural Mash.
В СК «Проспекту Мира» сказали, что все произошло в Сосновоборске. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют, связан ли суицид с бывшим мужем.