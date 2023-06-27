Смотрим кто (не) раскрыл свои доходы для граждан в органах власти Красноярского края

Заксобрание отчиталось, что сведения о доходах за 2022 год подали все депутаты: 32 работающих на постоянной основе рассказали о своих доходах, расходах и имуществе, 19 избранных отчитались об отсутствии совершенных за год сделок, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги. В открытом доступе свои цифры ни один депутат не опубликовал.