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Posted 27 июня 2023, 11:01

Published 27 июня 2023, 11:01

Modified 28 июня 2023, 02:59

Updated 28 июня 2023, 02:59

Смотрим кто (не) раскрыл свои доходы для граждан в органах власти Красноярского края

27 июня 2023, 11:01
«Проспект Мира» посмотрел, раскрыл ли кто-то из красноярских чиновников, депутатов и сенаторов свои доходы.

Заксобрание отчиталось, что сведения о доходах за 2022 год подали все депутаты: 32 работающих на постоянной основе рассказали о своих доходах, расходах и имуществе, 19 избранных отчитались об отсутствии совершенных за год сделок, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги. В открытом доступе свои цифры ни один депутат не опубликовал.

На сайте заксобрания есть справка о законе, по которому депутаты могут не размещать в общем доступе свои доходы и расходы. Информации о доходах аппарата заксобрания на сайте нет.

Мэрия разместила на своем сайте только справку о законе. Горсовет, мэр Красноярска и избирком с прошлого года не размещали своих деклараций.

Та же ситуация и в краевом правительстве — данные за 2021 год и справка вместо деклараций. Совфед также опубликовал только справку о законе президента.

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