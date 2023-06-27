Смотрим кто (не) раскрыл свои доходы для граждан в органах власти Красноярского края

Posted 27 июня 2023, 11:01
Published 27 июня 2023, 11:01
Modified 28 июня 2023, 02:59
Updated 28 июня 2023, 02:59
Заксобрание отчиталось, что сведения о доходах за 2022 год подали все депутаты: 32 работающих на постоянной основе рассказали о своих доходах, расходах и имуществе, 19 избранных отчитались об отсутствии совершенных за год сделок, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги. В открытом доступе свои цифры ни один депутат не опубликовал.
На сайте заксобрания есть справка о законе, по которому депутаты могут не размещать в общем доступе свои доходы и расходы. Информации о доходах аппарата заксобрания на сайте нет.
Мэрия разместила на своем сайте только справку о законе. Горсовет, мэр Красноярска и избирком с прошлого года не размещали своих деклараций.
Та же ситуация и в краевом правительстве — данные за 2021 год и справка вместо деклараций. Совфед также опубликовал только справку о законе президента.