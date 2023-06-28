prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2023, 12:31

Published 28 июня 2023, 12:31

Modified 6 сентября, 05:47

Updated 6 сентября, 05:47

Врио губернатора Красноярского края снялся в ролике под трек рэпера Kizaru

Губернатор Котюков зафлексил с молодежью под рэпера Kizaru

28 июня 2023, 12:31
Фото: ТИМ «Бирюса»/ВК

Врио губернатора Красноярского края снялся в ролике под трек рэпера Kizaru

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков снялся в десятисекундном ролике под трек рэпера Kizaru «Зеркало». Его записали вместе с молодыми людьми на молодежном форуме «Бирюса».

В тексте песни есть такие строчки:

«Свет мой, зеркало, скажи, покажи мне, кто тут G.
Кто был на районе, поставлял барыгам кирпичи?
Передайте мне ключи, передайте мне ключи.
Mirror, mirror on the wall, крадусь на них — я вор в ночи».

Красноярцы в соцсетях по-разному отнеслись к ролику. Один из подписчиков «ПМ» написал в нашем телеграм-канале: «Не всегда же серьёзными делами заниматься, иногда можно отдыхать и делать вот такие забавные видео». А другой подписчик отметил, что «Ерёмин с „Сектором газа“ был искренним и крутым. А это — вымученная фигня».

Речь о том, что бывший мэр Сергей Еремин в 2021 году высказывался по поводу концерта Моргенштерна (признан иноагентом) в Красноярске, который требовал запретить местный депутат Вячеслав Дюков. Экс-глава города тогда говорил, что у него нет полномочий и оснований запрещать чьи-то выступления, и признался, что сам в молодости слушал песни группы «Сектор газа», в которых много мата.

«В нашем детстве был „Сектор газа“, да и всегда были группы, которые просто вызывали взрыв мозга, родители сходили с ума. Это же, наверное, на нас кардинально не повлияло».

А ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявления в правоохранительные органы для проверки творчества Kizaru и других исполнителей.

«В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки».
А что вы думаете о ролике с Михаилом Котюковым?
Проголосовало: 106 чел.
Читайте также:
«Развращают детей и молодежь»: в Красноярске отменили концерт группы «Кис-кис»Без Сердючки и Дорна: какие песни нельзя петь в красноярских караоке
#Вячеслав Агеевец#Опросы#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Музыка#Красноярский край
Подпишитесь
Популярное