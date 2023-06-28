Губернатор Котюков зафлексил с молодежью под рэпера Kizaru

Речь о том, что бывший мэр Сергей Еремин в 2021 году высказывался по поводу концерта Моргенштерна (признан иноагентом) в Красноярске, который требовал запретить местный депутат Вячеслав Дюков. Экс-глава города тогда говорил, что у него нет полномочий и оснований запрещать чьи-то выступления, и признался, что сам в молодости слушал песни группы «Сектор газа», в которых много мата.