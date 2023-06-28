Губернатор Котюков зафлексил с молодежью под рэпера Kizaru

Posted 28 июня 2023, 12:31
Published 28 июня 2023, 12:31
Modified 6 сентября, 05:47
Updated 6 сентября, 05:47
В тексте песни есть такие строчки:
«Свет мой, зеркало, скажи, покажи мне, кто тут G.
Кто был на районе, поставлял барыгам кирпичи?
Передайте мне ключи, передайте мне ключи.
Mirror, mirror on the wall, крадусь на них — я вор в ночи».
Красноярцы в соцсетях по-разному отнеслись к ролику. Один из подписчиков «ПМ» написал в нашем телеграм-канале: «Не всегда же серьёзными делами заниматься, иногда можно отдыхать и делать вот такие забавные видео». А другой подписчик отметил, что «Ерёмин с „Сектором газа“ был искренним и крутым. А это — вымученная фигня».
Речь о том, что бывший мэр Сергей Еремин в 2021 году высказывался по поводу концерта Моргенштерна (признан иноагентом) в Красноярске, который требовал запретить местный депутат Вячеслав Дюков. Экс-глава города тогда говорил, что у него нет полномочий и оснований запрещать чьи-то выступления, и признался, что сам в молодости слушал песни группы «Сектор газа», в которых много мата.
«В нашем детстве был „Сектор газа“, да и всегда были группы, которые просто вызывали взрыв мозга, родители сходили с ума. Это же, наверное, на нас кардинально не повлияло».
А ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала заявления в правоохранительные органы для проверки творчества Kizaru и других исполнителей.
«В связи с пропагандой употребления наркотических веществ исполнителями Kizaru, Кишлак, Big Baby Tape нами направлены обращения в СК, МВД, Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки».