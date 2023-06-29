В новых красноярских автобусах больше полугода не могут включить валидаторы

Posted 29 июня 2023, 07:25
Published 29 июня 2023, 07:25
Modified 29 июня 2023, 10:39
Updated 29 июня 2023, 10:39
56 новых автобусов ЛиАЗ приехали в Красноярск осенью 2022 года по губернаторской программе. Вскоре их поставили на маршруты. Однако валидаторы в них не работают до сих пор, пишет издание «Дела».
В департаменте транспорта заявили, что валидаторы не работают из-за того, что для них ещё разрабатывают программное обеспечение:
«Требуется обновленное программное обеспечение с кодом защиты от мошенничества. Сегодня такое ПО находится в разработке».
В департаменте сказали, что после запуска системы можно будет расплачиваться банковскими, социальными и транспортным картами.
Сколько ещё времени уйдет на разработку программы, в мэрии не сообщают. Но для безналичной оплаты красноярцам посоветовали пользоваться терминалами у кондукторов или водителей или мобильным приложением.