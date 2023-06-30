В Красноярске малоимущего инвалида оштрафовали на 100 тысяч за «сепаратистские» посты

Posted 30 июня 2023, 06:47
Published 30 июня 2023, 06:47
Modified 30 июня 2023, 06:49
Updated 30 июня 2023, 06:49
На сайте одного из районных судов опубликовали два постановления по делам об административных правонарушениях. Красноярца Федора Б. 15 июня оштрафовали в совокупности на 100 тысяч рублей за шесть постов в «Одноклассниках» — в них он, по словам судьи, призывал к нарушению территориальной целостности России и разжигал ненависть к россиянам.
Вину мужчина не признал, пояснив суду, что аккаунт принадлежал ему, зарегистрирован на его номер, но был взломан около года назад. Однако суд не принял это объяснение, заявив, что об утрате доступа к аккаунту Федор администрацию соцсети не уведомлял, а доказательства взлома отсутствуют.
Посты нашел центр противодействия экстремизму (центр «Э» при МВД). Психолого-лингвистическую экспертизу проводило пензенское АНО. Оно и установило, что в публикациях «содержится информация побудительного характера, направленная на отделение (выход) Красноярского края из состава РФ, а также обоснование необходимости осуществления действий по выходу Красноярского края из состава РФ».
По призывам к нарушению территориальной целостности РФ (20.3.2 КоАП) суд принял во внимание, что Федор Б. инвалид III (самой легкой) группы, но все равно назначил 80 тысяч рублей штрафа с рассрочкой выплаты на три месяца.
По разжиганию ненависти к россиянам Федору не стали назначать обязательные работы, потому что у него нет пальцев на левой руке, есть хромота и переломы руки и ноги. По этой статье (20.3.1 КоАП) мужчина получил штраф в 20 тысяч.
С самим оштрафованным связаться не удалось, однако «Проспект Мира» нашел на сайте городской администрации Красноярска документ, в котором сказано, что Федор Б. имеет право «на приобретение жилья экономического класса в рамках программы „Жилье для российской семьи“».
Дела по статье 20.3.2 КоАП РФ («Призывы к нарушению территориальной целостности РФ») в Красноярском крае доходят до судов нечасто. Всего в ГАС «Правосудие» удалось найти восемь таких дел — все в Красноярске, одно из них еще рассматривается.