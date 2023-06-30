В Красноярске малоимущего инвалида оштрафовали на 100 тысяч за «сепаратистские» посты

На сайте одного из районных судов опубликовали два постановления по делам об административных правонарушениях. Красноярца Федора Б. 15 июня оштрафовали в совокупности на 100 тысяч рублей за шесть постов в «Одноклассниках» — в них он, по словам судьи, призывал к нарушению территориальной целостности России и разжигал ненависть к россиянам.