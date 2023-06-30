prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2023, 08:16

Published 30 июня 2023, 08:16

Modified 31 января, 08:13

Updated 31 января, 08:13

В Красноярске сносят фабрику «Вентокальдо», где делали квадратные пельмени

В Красноярске сносят фабрику «Вентокальдо», где делали квадратные пельмени

30 июня 2023, 08:16
Фото: t.me/zaitsev24.
В Красноярске начали сносить заброшенное здание фабрики полуфабрикатов «Вентокальдо». Об этом сообщил в своём телеграм-канале депутат законодательного собрания Илья Зайцев.

Здание находится на Парашютной и пустует. Местные жители не раз жаловались, что по заброшке бегают дети, а «ушлые граждане вывозят всё, что ещё можно из него вывезти».

В администрации Свердловского района сообщали, что здание находится в собственности нового владельца, его привлекли к ответственности. Строение должны были взять под охрану и огородить, а затем начать снос.

По информации депутата, демонтаж уже начался.

  • Компанию «Вентокальдо» основали в Красноярске в 1994 году. Она производила полуфабрикаты и была известна своими пельменями квадратной формы, в 2015 году ее ликвидировали.
Читайте также:
Пельмени «Вентокальдо» и чебуреки на Перенсона: вспоминаем легендарные блюда Красноярска, которых больше с нами нет
#Город#Красноярск#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика