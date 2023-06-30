В Красноярске сносят фабрику «Вентокальдо», где делали квадратные пельмени

Posted 30 июня 2023, 08:16
Published 30 июня 2023, 08:16
Modified 31 января, 08:13
Updated 31 января, 08:13
Здание находится на Парашютной и пустует. Местные жители не раз жаловались, что по заброшке бегают дети, а «ушлые граждане вывозят всё, что ещё можно из него вывезти».
В администрации Свердловского района сообщали, что здание находится в собственности нового владельца, его привлекли к ответственности. Строение должны были взять под охрану и огородить, а затем начать снос.
По информации депутата, демонтаж уже начался.