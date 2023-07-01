Красноярские мусульмане высказались о случае с головой барана в православном храме

Около 17:30 28 июня, когда мусульмане отмечали праздник жертвоприношения Курбан-байрам, мужчина пришел в храм на Щорса, выбросил на пол голову и копыто барана и стал возмущаться из-за войны в Чечне и СВО. В это время в церкви шло богослужение.