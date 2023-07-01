Красноярские мусульмане высказались о случае с головой барана в православном храме

Posted 1 июля 2023, 03:40
Published 1 июля 2023, 03:40
Modified 1 июля 2023, 04:00
Updated 1 июля 2023, 04:00
Около 17:30 28 июня, когда мусульмане отмечали праздник жертвоприношения Курбан-байрам, мужчина пришел в храм на Щорса, выбросил на пол голову и копыто барана и стал возмущаться из-за войны в Чечне и СВО. В это время в церкви шло богослужение.
внимание, в материале опубликовано фото с останками животного, 18+
Как рассказывал Ngs24.ru настоятель храма Максим Смоляков, мужчина «говорил, что пришёл мстить за некую девочку, за войну в Чечне русским, православным», и включал «исламскую, предположительно, экстремистскую музыку». По рассказу, люди в храме напугались, пришедший дрался с приехавшими на место силовиками.
Позднее стало известно, что мужчину задержали. В СК говорили «Проспекту Мира», что он не стал ничего отрицать. Нападавший оказался жителем России, вероятно, он психически нездоров. Ранее мужчина уже проходил лечение. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
Поведение мужчины осудили руководители национально-культурных автономий народов Центральной Азии. Теперь с заявлением выступило Единое духовное управление мусульман Красноярского края. Там заявили, что не стоит связывать инцидент с исламом и Курбан-байрамом:
«Отдельные личности и некоторые СМИ недобросовестно пытаются привязать это к исламу и к Курбан-байраму. Отметим, что, по предварительным данным, этот человек психически нездоров и ранее находился под наблюдением медиков. На данный момент нет точной информации по инциденту, поэтому любые комментарии с обвинениями в адрес мусульман и ислама на руку лишь тем, кто стремится дестабилизировать обстановку в регионе».
В управлении добавили, что в мечетях всегда призывали к «взаимному уважению и миру в независимости от национальности и религиозной принадлежности».
«Считаем любые вбросы на эту тему попыткой дестабилизации и раскачивания межконфессиональных и межнациональных отношений на территории региона».