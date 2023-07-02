«Тойота» въехала в автобус. И там, и там пострадали люди

Posted 2 июля 2023, 07:14
Published 2 июля 2023, 07:14
Modified 2 июля 2023, 07:22
Updated 2 июля 2023, 07:22
Авария случилась 1 июля в 17:09 на Взлетной — Березина. В ГИБДД рассказали «Проспекту Мира», что мужчина на «Тойоте» ехал на красный сигнал светофора, в это время автобус 99-го маршрута двигался по другой улице перекрестка.
На кадрах, снятых в салоне автобуса, видно, что несколько человек упали.
В больницу увезли 86-летнюю пассажирку автобуса, которая упала в салоне, и 41-летнюю пассажирку «Тойоты».