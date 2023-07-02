prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля 2023, 07:14

Published 2 июля 2023, 07:14

Modified 2 июля 2023, 07:22

Updated 2 июля 2023, 07:22

«Тойота» въехала в автобус. И там, и там пострадали люди

2 июля 2023, 07:14

В Красноярске «Тойота» въехала в автобус и устроила ДТП с пострадавшими

В Красноярске произошло ДТП с автобусом и автомобилем. В соцсетях опубликовали видео.

Авария случилась 1 июля в 17:09 на Взлетной — Березина. В ГИБДД рассказали «Проспекту Мира», что мужчина на «Тойоте» ехал на красный сигнал светофора, в это время автобус 99-го маршрута двигался по другой улице перекрестка.

На кадрах, снятых в салоне автобуса, видно, что несколько человек упали.

В больницу увезли 86-летнюю пассажирку автобуса, которая упала в салоне, и 41-летнюю пассажирку «Тойоты».

#Алёна Аракчеева#Видео#ДТП#Красноярск#Авария#Больница#Автобус#Тойота#Пассажиры#Взлетная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика