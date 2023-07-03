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Posted 3 июля 2023, 13:04

Published 3 июля 2023, 13:04

Modified 3 июля 2023, 13:07

Updated 3 июля 2023, 13:07

Еще одну красноярскую школу признают аварийной и закрывают на капремонт

3 июля 2023, 13:04

Школу № 76 в Красноярске признали аварийной и закрыли

Школу № 76 в Свердловском районе закрывают. Здание находится в аварийном состоянии. В мэрии сказали, что детей переведут учиться в соседний корпус.

В администрации заявили, что школа 1978-го года постройки давно нуждается в капитальном ремонте. В апреле проверка показала, что ее состояние ухудшилось. Чтобы снизить нагрузку на здание, закрыли семь кабинетов, спортивный и актовый залы, библиотеку, туалеты двух этажей правого крыла здания.

На днях специалисты рекомендовали «приостановить дальнейшую эксплуатацию здания в связи с его аварийностью».

На собрании родителям предложили перевести детей в другие школы района или остаться во втором корпусе, распределив учеников в три потока. В итоге выбрали второй вариант.

С 1 сентября дети будут заниматься в корпусе через дорогу — на улице 60 лет Октября, 81. В другую школу №62 на время ремонта переведут четверых детей с ограниченными возможностями здоровья.

В мэрии сказали, что готовились к возможному закрытию школы, в 2022 году подготовили документы на проведение капремонта. В 2023 году они прошли государственную экспертизу. В 2024 году проведут аварийные работы, а через год начнут сам капремонт. Его сделают за счет городского и федерального бюджетов.

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