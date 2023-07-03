Еще одну красноярскую школу признают аварийной и закрывают на капремонт

Posted 3 июля 2023, 13:04
Published 3 июля 2023, 13:04
Modified 3 июля 2023, 13:07
Updated 3 июля 2023, 13:07
В администрации заявили, что школа 1978-го года постройки давно нуждается в капитальном ремонте. В апреле проверка показала, что ее состояние ухудшилось. Чтобы снизить нагрузку на здание, закрыли семь кабинетов, спортивный и актовый залы, библиотеку, туалеты двух этажей правого крыла здания.
На днях специалисты рекомендовали «приостановить дальнейшую эксплуатацию здания в связи с его аварийностью».
На собрании родителям предложили перевести детей в другие школы района или остаться во втором корпусе, распределив учеников в три потока. В итоге выбрали второй вариант.
С 1 сентября дети будут заниматься в корпусе через дорогу — на улице 60 лет Октября, 81. В другую школу №62 на время ремонта переведут четверых детей с ограниченными возможностями здоровья.
В мэрии сказали, что готовились к возможному закрытию школы, в 2022 году подготовили документы на проведение капремонта. В 2023 году они прошли государственную экспертизу. В 2024 году проведут аварийные работы, а через год начнут сам капремонт. Его сделают за счет городского и федерального бюджетов.