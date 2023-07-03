Еще одну красноярскую школу признают аварийной и закрывают на капремонт

В мэрии сказали, что готовились к возможному закрытию школы, в 2022 году подготовили документы на проведение капремонта. В 2023 году они прошли государственную экспертизу. В 2024 году проведут аварийные работы, а через год начнут сам капремонт. Его сделают за счет городского и федерального бюджетов.