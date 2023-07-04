Красноярцы устроили перекличку, кто сколько не пьет алкоголь. Вот ответы

Posted 4 июля 2023, 10:51
Published 4 июля 2023, 10:51
Modified 22 марта 2024, 21:55
Updated 22 марта 2024, 21:55
Началось все с того, что в телеграм-канале «Бал дебютанток» репостнули запись писателя и сценариста Александра Цыпкина, который рассказал, что не пьет уже два года. В комментариях красноярцы рассказали, как долго они без алкоголя.
«5 лет не пью. Никаких сожалений».
«С 2020 года только безалкогольное вино и пиво — это очень редко».
«Сегодня ровно 1000 дней без алко. Сила есть, воля есть, сила воли — тоже есть!».
«Не пью с марта, сначала чтобы пробежать Борус. А потом, чтобы пробежать Архыз, который, кстати, завтра и на 52 км. Я, конечно, не Варя Шиканова, но все равно считаю, что я сверхчеловек».
А некоторые просто поделились скриншотами из приложения, в котором ведется отсчет дней без выпивки.