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Posted 4 июля 2023, 10:51

Published 4 июля 2023, 10:51

Modified 22 марта 2024, 21:55

Updated 22 марта 2024, 21:55

Красноярцы устроили перекличку, кто сколько не пьет алкоголь. Вот ответы

4 июля 2023, 10:51

Красноярцы устроили перекличку, кто сколько не пьет алкоголь

Красноярцы поделились тем, сколько они не пьют алкоголь. Некоторые не употребляют спиртное уже несколько лет.

Началось все с того, что в телеграм-канале «Бал дебютанток» репостнули запись писателя и сценариста Александра Цыпкина, который рассказал, что не пьет уже два года. В комментариях красноярцы рассказали, как долго они без алкоголя.

«5 лет не пью. Никаких сожалений».
«С 2020 года только безалкогольное вино и пиво — это очень редко».
«Сегодня ровно 1000 дней без алко. Сила есть, воля есть, сила воли — тоже есть!».
«Не пью с марта, сначала чтобы пробежать Борус. А потом, чтобы пробежать Архыз, который, кстати, завтра и на 52 км. Я, конечно, не Варя Шиканова, но все равно считаю, что я сверхчеловек».

А некоторые просто поделились скриншотами из приложения, в котором ведется отсчет дней без выпивки.

А сколько вы уже не пьете?
Проголосовало: 220 чел.
#София Штейнберг#Опросы#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Алкоголь
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