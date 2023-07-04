Старейший KFC в центре Красноярска закрывается — он проработал почти 12 лет

По номеру, указанному на официальном сайте сети, нам также сообщили, что ресторан на Мира осенью изменит адрес. Что именно отроется на месте одного из старейших KFC в Красноярске, не уточнили. Эту информацию назвали «конфиденциальной».



«ПМ» позвонил по номеру, указанному на объявлении. Там сообщили, что в аренду сдается помещение площадью 400 квадратных метров. Квадратный метр в нем стоит 2 тысячи рублей. Арендовать помещение можно начиная с октября.