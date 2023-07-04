Старейший KFC в центре Красноярска закрывается — он проработал почти 12 лет

Posted 4 июля 2023, 09:06
Published 4 июля 2023, 09:06
Modified 29 января, 05:34
Updated 29 января, 05:34
Продавец KFC в офисе на Мира сообщил корреспонденту «ПМ», что их заведение, скорее всего, переедет в торговый комплекс «Авеню» на проспекте Мира. Это может произойти уже в сентябре. Пока ресторан продолжает работу.
По номеру, указанному на официальном сайте сети, нам также сообщили, что ресторан на Мира осенью изменит адрес. Что именно отроется на месте одного из старейших KFC в Красноярске, не уточнили. Эту информацию назвали «конфиденциальной».
«ПМ» позвонил по номеру, указанному на объявлении. Там сообщили, что в аренду сдается помещение площадью 400 квадратных метров. Квадратный метр в нем стоит 2 тысячи рублей. Арендовать помещение можно начиная с октября.
По данным официального сайта KFC, сейчас в нашем городе находится 15 ресторанов этой сети. Филиал на Мира был первым заведением KFC в Красноярске, под этой вывеской он заработал в декабре 2011 года. До этого заведение называлось Rostic’s.