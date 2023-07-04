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Posted 4 июля 2023, 09:06

Published 4 июля 2023, 09:06

Modified 29 января, 05:34

Updated 29 января, 05:34

В центре Красноярска закроется старейший KFC

Старейший KFC в центре Красноярска закрывается — он проработал почти 12 лет

4 июля 2023, 09:06
Фото: prmira.ru.

В центре Красноярска закроется старейший KFC

На точке сети фастфуда KFC в центре Красноярска появилось объявление об аренде. На это обратил внимание корреспондент «Проспект Мира».

Продавец KFC в офисе на Мира сообщил корреспонденту «ПМ», что их заведение, скорее всего, переедет в торговый комплекс «Авеню» на проспекте Мира. Это может произойти уже в сентябре. Пока ресторан продолжает работу.

Терминалы заказа уже не работают
Терминалы заказа уже не работают
Терминалы заказа уже не работают
Терминалы заказа уже не работают. Фото: prmira.ru

По номеру, указанному на официальном сайте сети, нам также сообщили, что ресторан на Мира осенью изменит адрес. Что именно отроется на месте одного из старейших KFC в Красноярске, не уточнили. Эту информацию назвали «конфиденциальной».

«ПМ» позвонил по номеру, указанному на объявлении. Там сообщили, что в аренду сдается помещение площадью 400 квадратных метров. Квадратный метр в нем стоит 2 тысячи рублей. Арендовать помещение можно начиная с октября.

По данным официального сайта KFC, сейчас в нашем городе находится 15 ресторанов этой сети. Филиал на Мира был первым заведением KFC в Красноярске, под этой вывеской он заработал в декабре 2011 года. До этого заведение называлось Rostic’s.

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