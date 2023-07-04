В Красноярском крае медведь напал на мужчину

Posted 4 июля 2023, 07:37
Published 4 июля 2023, 07:37
Modified 4 июля 2023, 15:00
Updated 4 июля 2023, 15:00
Все произошло около поселка Суринда, пишет газета «Эвенкийская жизнь». 35-летний мужчина кормил оленей, когда заметил медведя. Он успел позвонить брату и сообщить ему о приближении зверя.
Оленевод попытался спасти животных — побежал вместе с ними в сторону посёлка. Однако олени испугались, начали падать, и мужчине пришлось их оставить.
Убежать мужчине не удалось. Медведь его догнал и повалил на землю. На помощь к оленеводу пришли другие жители. Они застрелили хищника.
Мужчину с рваными ранами на спине, затылке и руке сначала доставили в сельский ФАП. Ему оказали первую помощь.
После этого его санитарным рейсом доставили в Красноярскую краевую больницу. Там состояние мужчины стабилизировали.
В пресс-службе больницы «Проспекту Мира» рассказали, что пациента уже перевели из реанимации в обычное отделение.
«Сейчас пациенту проводится антибактериальная терапия и все необходимое лечение. Его состояние у врачей не вызывает опасений. Динамика положительная», — отметил пресс-секретарь краевой больницы Сергей Головач.
Дату выписки врачи пока не назначают. Мужчине ещё нужна реабилитация.