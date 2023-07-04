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Posted 4 июля 2023, 07:37

Published 4 июля 2023, 07:37

Modified 4 июля 2023, 15:00

Updated 4 июля 2023, 15:00

В Красноярском крае медведь напал на мужчину

4 июля 2023, 07:37
На севере Красноярского края оленевода едва не разорвал медведь. Мужчина кормил оленей и пытался их спасти.

Все произошло около поселка Суринда, пишет газета «Эвенкийская жизнь». 35-летний мужчина кормил оленей, когда заметил медведя. Он успел позвонить брату и сообщить ему о приближении зверя.

Оленевод попытался спасти животных — побежал вместе с ними в сторону посёлка. Однако олени испугались, начали падать, и мужчине пришлось их оставить.

Убежать мужчине не удалось. Медведь его догнал и повалил на землю. На помощь к оленеводу пришли другие жители. Они застрелили хищника.

Мужчину с рваными ранами на спине, затылке и руке сначала доставили в сельский ФАП. Ему оказали первую помощь.

После этого его санитарным рейсом доставили в Красноярскую краевую больницу. Там состояние мужчины стабилизировали.

В пресс-службе больницы «Проспекту Мира» рассказали, что пациента уже перевели из реанимации в обычное отделение.

«Сейчас пациенту проводится антибактериальная терапия и все необходимое лечение. Его состояние у врачей не вызывает опасений. Динамика положительная», — отметил пресс-секретарь краевой больницы Сергей Головач.

Дату выписки врачи пока не назначают. Мужчине ещё нужна реабилитация.

#София Штейнберг#Люди#Общество#Происшествия#Животные#Медведь
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