Красноярские статистики назвали самые популярные месяцы для свадьбы

Posted 6 июля 2023, 01:56
Published 6 июля 2023, 01:56
Modified 6 июля 2023, 14:47
Updated 6 июля 2023, 14:47
По данным Красноярскстата, больше всего браков в 2022 году заключили в сентябре — 2773. После идут октябрь — 2583 браков, июль — 2531 брак, и ноябрь — 2408. Чаще всего женились в городах — 78,5%, реже в селах и деревнях — 21,5%.
В целом в 2022 году зарегистрировали на 11,9% браков больше, чем в 2021 году. За прошедший год пожениться решили 22 256 пар.
Мужчины чаще всего вступали в брак в возрасте от 24 до 34 лет — 43,1%. Большинство женщин вышли замуж в возрасте 20-29 лет — 43,5%.
Из всех пар впервые вступили в брак 62,4% мужчин и 61,7% женщин.