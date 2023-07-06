Красноярские статистики назвали самые популярные месяцы для свадьбы

По данным Красноярскстата, больше всего браков в 2022 году заключили в сентябре — 2773. После идут октябрь — 2583 браков, июль — 2531 брак, и ноябрь — 2408. Чаще всего женились в городах — 78,5%, реже в селах и деревнях — 21,5%.