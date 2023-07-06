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Posted 6 июля 2023, 01:56

Published 6 июля 2023, 01:56

Modified 6 июля 2023, 14:47

Updated 6 июля 2023, 14:47

Красноярские статистики назвали самые популярные месяцы для свадьбы

6 июля 2023, 01:56

Стало известно, в какие месяцы красноярцы чаще женятся

В Красноярском крае в прошлом году больше всего жителей поженились осенью и в июле.

По данным Красноярскстата, больше всего браков в 2022 году заключили в сентябре — 2773. После идут октябрь — 2583 браков, июль — 2531 брак, и ноябрь — 2408. Чаще всего женились в городах — 78,5%, реже в селах и деревнях — 21,5%.

В целом в 2022 году зарегистрировали на 11,9% браков больше, чем в 2021 году. За прошедший год пожениться решили 22 256 пар.

Мужчины чаще всего вступали в брак в возрасте от 24 до 34 лет — 43,1%. Большинство женщин вышли замуж в возрасте 20-29 лет — 43,5%.

Из всех пар впервые вступили в брак 62,4% мужчин и 61,7% женщин.

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