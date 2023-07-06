Надувная медсестра с пышной грудью появилась у входа в краевой минздрав. Это законно?

Posted 6 июля 2023, 07:04
Published 6 июля 2023, 07:04
Modified 6 июля 2023, 07:06
Updated 6 июля 2023, 07:06
Кукла медсестры с откровенным декольте и короткой юбкой находится на фасаде здания на Красной Армии, 3. Такую рекламу установил частный «Центр медицинских комиссий». Судя по его сайту, центр принадлежит ООО «МУ ЦМК-Дземги» из Хабаровского края.
Позже про эту рекламу в своем телеграм-канале написал депутат заксобрания Александр Глисков. Под постом мнения красноярцев разделились. Одни считают, что авторы — «молодцы, все оборачиваются, улыбаются машут в ответ, еще и на телефон снимают». Другие полагают, что это «стыдобище».
«ПМ» обратился в минздав Красноярского края. Пресс-секретарь ведомства Дарья Шафиро рассказала, что это здание не находится в их собственности, они снимают помещения в аренду. Помимо минздрава, по этому адресу находятся министерство спорта Красноярского края и краевое агентство молодежной политики.
В администрации Красноярска «ПМ» пояснили, что установка этой рекламной конструкции «не регламентирована», то есть не отвечает правилам размещения рекламы на фасаде здания. Служба городовых свяжется с руководителем «Центра медицинских комиссий». Организации будет дано три дня на демонтаж фигуры. Если ее не уберут, то руководителю грозит штраф.
По данным сервиса «Спарк», ООО «„Медицинское учреждение“ Центр медицинских комиссий-Дземги» зарегистрировано в Комсомольске-на-Амуре в 2017 году, его учредители — Вадим Уваров и Вадим Черных. Выручка компании за прошлый год составила 119 593 000 рублей, чистая прибыль — 8 679 000. В Красноярске работает одна клиника этой сети, еще три расположены в Комсомольске-на-Амуре и одна в поселке Октябрьский Хабаровского края.