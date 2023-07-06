Надувная медсестра с пышной грудью появилась у входа в краевой минздрав. Это законно?

В администрации Красноярска «ПМ» пояснили, что установка этой рекламной конструкции «не регламентирована», то есть не отвечает правилам размещения рекламы на фасаде здания. Служба городовых свяжется с руководителем «Центра медицинских комиссий». Организации будет дано три дня на демонтаж фигуры. Если ее не уберут, то руководителю грозит штраф.