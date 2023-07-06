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Posted 6 июля 2023, 11:47

Published 6 июля 2023, 11:47

Modified 6 июля 2023, 11:49

Updated 6 июля 2023, 11:49

Выяснили, зачем у сотрудников роддома собирают данные о семьях «на случай эвакуации»

6 июля 2023, 11:47

В мэрии Красноярска уточняют расчеты на эвакуацию населения

Чиновники минздрава и мэрии прокомментировали информацию о том, что в Красноярске у работников роддомов собирают данные об их семьях под предлогом возможной эвакуации.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Осторожно, новости». В этой таблице нужно указать количество членов семьи, с кем живет медработник — мужа или жену, детей, родственников-пенсионеров.

По словам одной из сотрудниц, эти данные должны предоставить все: и врачи, и другой персонал. Однако в каком конкретно родильном доме собирают информацию, телеграм-канал не сообщает.

По словам медработников, данные у них собирают из-за военных действий, до этого такую информацию не собирали.

В краевом минздраве «Проспекту Мира» сказали, что такие данные не запрашивали: «Это не наша инициатива и компетенция, а администрации города».

В мэрии «ПМ» заявили, что это «работа по уточнению расчетов на эвакуацию населения, организаций, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей». Такие мероприятия, говорят в администрации, проводятся планово каждый год.

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