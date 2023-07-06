Выяснили, зачем у сотрудников роддома собирают данные о семьях «на случай эвакуации»

В мэрии Красноярска уточняют расчеты на эвакуацию населения

Чиновники минздрава и мэрии прокомментировали информацию о том, что в Красноярске у работников роддомов собирают данные об их семьях под предлогом возможной эвакуации.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Осторожно, новости». В этой таблице нужно указать количество членов семьи, с кем живет медработник — мужа или жену, детей, родственников-пенсионеров. По словам одной из сотрудниц, эти данные должны предоставить все: и врачи, и другой персонал. Однако в каком конкретно родильном доме собирают информацию, телеграм-канал не сообщает. По словам медработников, данные у них собирают из-за военных действий, до этого такую информацию не собирали. В краевом минздраве «Проспекту Мира» сказали, что такие данные не запрашивали: «Это не наша инициатива и компетенция, а администрации города». В мэрии «ПМ» заявили, что это «работа по уточнению расчетов на эвакуацию населения, организаций, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей». Такие мероприятия, говорят в администрации, проводятся планово каждый год. Читайте также: Нет гидроизоляции, вентиляции, санузла: как и за сколько ремонтируют бомбоубежища в Красноярске Где ближайшее бомбоубежище в Красноярске?