Выяснили, зачем у сотрудников роддома собирают данные о семьях «на случай эвакуации»

Posted 6 июля 2023, 11:47
Published 6 июля 2023, 11:47
Modified 6 июля 2023, 11:49
Updated 6 июля 2023, 11:49
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Осторожно, новости». В этой таблице нужно указать количество членов семьи, с кем живет медработник — мужа или жену, детей, родственников-пенсионеров.
По словам одной из сотрудниц, эти данные должны предоставить все: и врачи, и другой персонал. Однако в каком конкретно родильном доме собирают информацию, телеграм-канал не сообщает.
По словам медработников, данные у них собирают из-за военных действий, до этого такую информацию не собирали.
В краевом минздраве «Проспекту Мира» сказали, что такие данные не запрашивали: «Это не наша инициатива и компетенция, а администрации города».
В мэрии «ПМ» заявили, что это «работа по уточнению расчетов на эвакуацию населения, организаций, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей». Такие мероприятия, говорят в администрации, проводятся планово каждый год.