Один из руководителей скандального ДК забирал себе премии сотрудников

Posted 7 июля 2023, 07:25
Published 7 июля 2023, 07:25
Modified 9 июля 2023, 08:42
Updated 9 июля 2023, 08:42
По данным прокуратуры, в период с 2018 по 2020 год замдиректора «Свердловского» пользовался своим служебным положением, чтобы убеждать подчинённых сдавать деньги с заработанных премий на «жизненно необходимые» дому культуры два баяна «Ясная поляна» и светодиодные экраны «Р8».
Марков лично распределял премии, поэтому обладал информацией, кому сколько нужно внести якобы на нужды учреждения. Сообщается, что затем он обзванивал каждого, называл сумму и настаивал на передаче денег лично в руки.
Как рассказали в прокуратуре, на баяны скидывались всем дворцом. Кто-то, например, передал 80 тысяч рублей. Всего заместитель смог собрать 384 тысячи рублей. Проверка показала, что эти деньги пошли на личные нужды заместителя, а новые баяны купили в 2021 году за счёт учреждения.
Как пояснили «Проспекту Мира» в прокуратуре, Марков отказался сказать, куда потратил деньги. Свою вину он не признал, заявив, что собранные с работников деньги — это долги, которые ему вернули. Якобы сотрудники часто просили у него в долг до зарплаты.
Следственный комитет возбудил после проверки уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Имущество мужчины арестовали для возмещения ущерба. Дело направили в суд.
Проверка в ДК продолжается.