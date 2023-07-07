Один из руководителей скандального ДК забирал себе премии сотрудников

Как пояснили «Проспекту Мира» в прокуратуре, Марков отказался сказать, куда потратил деньги. Свою вину он не признал, заявив, что собранные с работников деньги — это долги, которые ему вернули. Якобы сотрудники часто просили у него в долг до зарплаты.