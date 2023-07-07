prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2023, 07:25

Published 7 июля 2023, 07:25

Modified 9 июля 2023, 08:42

Updated 9 июля 2023, 08:42

Один из руководителей скандального ДК забирал себе премии сотрудников

7 июля 2023, 07:25
В Красноярске против 35-летнего замдиректора дома культуры (ДК) «Свердловский» Сергея Маркова возбудили уголовное дело.

По данным прокуратуры, в период с 2018 по 2020 год замдиректора «Свердловского» пользовался своим служебным положением, чтобы убеждать подчинённых сдавать деньги с заработанных премий на «жизненно необходимые» дому культуры два баяна «Ясная поляна» и светодиодные экраны «Р8».

Марков лично распределял премии, поэтому обладал информацией, кому сколько нужно внести якобы на нужды учреждения. Сообщается, что затем он обзванивал каждого, называл сумму и настаивал на передаче денег лично в руки.

Как рассказали в прокуратуре, на баяны скидывались всем дворцом. Кто-то, например, передал 80 тысяч рублей. Всего заместитель смог собрать 384 тысячи рублей. Проверка показала, что эти деньги пошли на личные нужды заместителя, а новые баяны купили в 2021 году за счёт учреждения.

Как пояснили «Проспекту Мира» в прокуратуре, Марков отказался сказать, куда потратил деньги. Свою вину он не признал, заявив, что собранные с работников деньги — это долги, которые ему вернули. Якобы сотрудники часто просили у него в долг до зарплаты.

Следственный комитет возбудил после проверки уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Имущество мужчины арестовали для возмещения ущерба. Дело направили в суд.

Проверка в ДК продолжается.

  • Проверка началась после того, как звукорежиссёр ДК «Правобережный» опубликовал петицию, в которой рассказал о том, что дома культуры «Правобережный» и «Свердловский» могут объединить в одно учреждение. Сотрудники «Правобережного» выступили против такой идеи, опасаясь сокращений и возможной передачи части помещений под торговлю.
#Город#Люди#Общество#Криминал#Культура#Красноярск#Красноярский край#Прокуратура#Мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика