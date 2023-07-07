Власти разобрали дома виссарионовцев на хуторе у «Города Солнца»

Posted 7 июля 2023, 12:49
Published 7 июля 2023, 12:49
Modified 7 июля 2023, 13:38
Updated 7 июля 2023, 13:38
Судя по сообщению ведомства, речь идет об участке на хуторе Светлый ручей — он находится рядом с «Городом Солнца» общины Виссариона в Курагинском районе края. Все строения на хуторе, сообщили в прокуратуре, разобрали и вывезли с участка.
На этом хуторе жили две семьи. Местные жители ранее поясняли, что дома не были узаконены, но люди спокойно жили там последние 20 лет. Участок, на котором находились строения, был передан в пользование «Церкви последнего завета» — курагинской религиозной организации во главе с Виссарионом (бывшим арестованным милиционером Сергеем Торопом), которую суд ликвидировал по иску прокуратуры.
Вместе с этим после ареста Виссариона минлесхоз края обратился в арбитражный суд и потребовал изъять этот и другие участки у общины — якобы местные жители захламляют лес. Суд удовлетворил требования. Жители хутора говорили, что им больше негде жить.