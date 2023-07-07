Власти разобрали дома виссарионовцев на хуторе у «Города Солнца»

На этом хуторе жили две семьи. Местные жители ранее поясняли, что дома не были узаконены, но люди спокойно жили там последние 20 лет. Участок, на котором находились строения, был передан в пользование «Церкви последнего завета» — курагинской религиозной организации во главе с Виссарионом (бывшим арестованным милиционером Сергеем Торопом), которую суд ликвидировал по иску прокуратуры.