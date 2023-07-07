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Posted 7 июля 2023, 12:49

Published 7 июля 2023, 12:49

Modified 7 июля 2023, 13:38

Updated 7 июля 2023, 13:38

Власти разобрали дома виссарионовцев на хуторе у «Города Солнца»

7 июля 2023, 12:49
Прокуратура рассказала о сносе построек «Церкви последнего завета».

Судя по сообщению ведомства, речь идет об участке на хуторе Светлый ручей — он находится рядом с «Городом Солнца» общины Виссариона в Курагинском районе края. Все строения на хуторе, сообщили в прокуратуре, разобрали и вывезли с участка.

На этом хуторе жили две семьи. Местные жители ранее поясняли, что дома не были узаконены, но люди спокойно жили там последние 20 лет. Участок, на котором находились строения, был передан в пользование «Церкви последнего завета» — курагинской религиозной организации во главе с Виссарионом (бывшим арестованным милиционером Сергеем Торопом), которую суд ликвидировал по иску прокуратуры.

Вместе с этим после ареста Виссариона минлесхоз края обратился в арбитражный суд и потребовал изъять этот и другие участки у общины — якобы местные жители захламляют лес. Суд удовлетворил требования. Жители хутора говорили, что им больше негде жить.

  • В сентябре 2020 года были арестованы руководители «Церкви последнего завета» — Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Их обвиняют в создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием над людьми, и причинении тяжкого и среднего вреда здоровью двум и более лицам.
  • Члены общины называли причиной преследования протесты против прокладки дороги до Ак-Сугского медного месторождения и золотодобычи в верховьях реки Казыр, где находятся поселения верующих. Вторая версия — бизнес-интересы московского бизнесмена, который конкурировал с выходцами из общины на рынке рубленых домов.
  • Подробнее о Виссарионе можно прочесть здесь.
#Люди#Общество#Красноярский край#Прокуратура
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