Смотрим, как выросли цены в KFC, «Перцах», «Майке и Молли» и других местах

Posted 10 июля 2023, 14:16
Published 10 июля 2023, 14:16
Modified 9 февраля, 06:51
Updated 9 февраля, 06:51
Мы зафиксировали цены на некоторые блюда, которые были указаны на сайтах заведений 1 ноября, и сравнили с ценами, которые опубликованы 10 июля.
Цены в KFC на 1 ноября:
Цены на 10 июля:
Острые крылышки стали дороже на 10 рублей за 8 штук — с 349 до 359 рублей. Цены на 3 и 5 острых крылышек не изменились. Цена на «оригинальные стрипсы» за 8 штук стала выше на 10 рублей — с 319 до 329 рублей.
Шефбургер-де люкс острый стал дороже на 10 рублей — со 189 до 199 рублей. Шефбургер оригинальный и шефбургер Джуниор оригинальный в цене не изменились. Байтсы стали дороже на 10 рублей — со 139 до 149 рублей.
Мы сравнили стоимость на булочки Cinnabon на сайте доставки «Яндекс Еда». С осени цены не изменились. Вот цены на 1 ноября:
А это на 10 июля:
В Mike&Molly цены на пиццу не выросли. Пицца с грушей и голубым сыром даже стала дешевле на 50 рублей — с 500 до 450 рублей. А вот паста подорожала в среднем на 30 рублей. Цены в ресторане на 1 ноября:
А это цены на 10 июля:
Пасты «Аррабиата», «Аль помодоро» и «Алио олио» стоили 290 рублей, а теперь стоят 320 рублей. Паста «Аль помодоро со страчателлой» стоила 390 рублей, сейчас — 420 рублей.
Цены на роллы на 1 ноября:
Цены на роллы на 10 июля:
Ролл «Тортилья спайси» подорожал на 20 рублей — с 299 до 319, «Филадельфия роял» стал дороже на 30 рублей — с 619 до 649, «Гиза» — на 10 рублей — с 369 до 379. «Дракон хат» и «Филадельфия лайт спайси» в цене не изменились.
Цены на 1 ноября:
А вот цены на 10 июля:
Пиццы «Портобелло», «Пепперони» и «Сальсичча» выросли в цене на 30 рублей. «Карбонара», «Маргарита с моцареллой», «Четыре сыра с моцареллой» и «Цезарь» стали дороже на 40 рублей. Пицца «Бенефицио» подорожала на 20 рублей — с 500 до 520.
А вот как выросли цены на пасту: