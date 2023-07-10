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Posted 10 июля 2023, 14:16

Published 10 июля 2023, 14:16

Modified 9 февраля, 06:51

Updated 9 февраля, 06:51

Смотрим, как изменились цены в популярном красноярском общепите

Смотрим, как выросли цены в KFC, «Перцах», «Майке и Молли» и других местах

10 июля 2023, 14:16
Фото: prmira.ru.

Смотрим, как изменились цены в популярном красноярском общепите

«Проспект Мира» посмотрел, как изменились цены в популярном общепите Красноярска с ноября 2022 года.

Мы зафиксировали цены на некоторые блюда, которые были указаны на сайтах заведений 1 ноября, и сравнили с ценами, которые опубликованы 10 июля.

KFC

Цены в KFC на 1 ноября:

Цены на 10 июля:

Острые крылышки стали дороже на 10 рублей за 8 штук — с 349 до 359 рублей. Цены на 3 и 5 острых крылышек не изменились. Цена на «оригинальные стрипсы» за 8 штук стала выше на 10 рублей — с 319 до 329 рублей.

Шефбургер-де люкс острый стал дороже на 10 рублей — со 189 до 199 рублей. Шефбургер оригинальный и шефбургер Джуниор оригинальный в цене не изменились. Байтсы стали дороже на 10 рублей — со 139 до 149 рублей.

Cinnabon

Мы сравнили стоимость на булочки Cinnabon на сайте доставки «Яндекс Еда». С осени цены не изменились. Вот цены на 1 ноября:

А это на 10 июля:

Mike&Molly

В Mike&Molly цены на пиццу не выросли. Пицца с грушей и голубым сыром даже стала дешевле на 50 рублей — с 500 до 450 рублей. А вот паста подорожала в среднем на 30 рублей. Цены в ресторане на 1 ноября:

А это цены на 10 июля:

Пасты «Аррабиата», «Аль помодоро» и «Алио олио» стоили 290 рублей, а теперь стоят 320 рублей. Паста «Аль помодоро со страчателлой» стоила 390 рублей, сейчас — 420 рублей.

«Оригами»

Цены на роллы на 1 ноября:

Цены на роллы на 10 июля:

Ролл «Тортилья спайси» подорожал на 20 рублей — с 299 до 319, «Филадельфия роял» стал дороже на 30 рублей — с 619 до 649, «Гиза» — на 10 рублей — с 369 до 379. «Дракон хат» и «Филадельфия лайт спайси» в цене не изменились.

«Перцы»

Цены на 1 ноября:

А вот цены на 10 июля:

Пиццы «Портобелло», «Пепперони» и «Сальсичча» выросли в цене на 30 рублей. «Карбонара», «Маргарита с моцареллой», «Четыре сыра с моцареллой» и «Цезарь» стали дороже на 40 рублей. Пицца «Бенефицио» подорожала на 20 рублей — с 500 до 520.

А вот как выросли цены на пасту:

  • Соус сливочный с креветками, кальмаром и цукини — на 50 рублей, с 370 до 420 рублей.
  • Соус сливочный с копчёным цыплёнком и овощами — на 10 рублей, с 300 до 310.
  • Соус сливочный с копчёным цыплёнком, шпинатом и кедровыми орешками — на 20 рублей, с 330 до 350.
  • Спагетти неро с креветками в томатно-сливочном соусе — на 20 рублей, с 420 до 440.
  • Соус томатный с телятиной и грибами — на 30 рублей, с 330 до 360.
  • Соус томатный диабло — на 10 рублей, с 280 до 290.
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