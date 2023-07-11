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Posted 11 июля 2023, 10:33

Published 11 июля 2023, 10:33

Modified 11 июля 2023, 10:38

Updated 11 июля 2023, 10:38

Главу краевого угрозыска задержали по подозрению в «крышевании» Южного рынка

11 июля 2023, 10:33

Главу уголовного розыска Красноярского края задержали по подозрению в коррупции

Главу уголовного розыска Красноярского края Андрея Иванова задержали по подозрению в коррупции — он мог незаконно покровительствовать Южному рынку.

Об этом «Проспекту Мира» рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. Как уточняет собеседник, сейчас против Иванова готовятся возбудить уголовное дело.

Андрей Иванов родился 18 ноября 1977 года в Красноярске. Окончил Сибирский юридический институт МВД. Свою карьеру начал оперативником в отделе по борьбе с ОПГ.

В 2008 году стал начальником отдела по противодействию экстремизму красноярского центра «Э», затем дослужился и до начальника центра в краевом МВД. В 2018-м Иванова перевели на пост начальника угрозыска ГУ МВД.

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#Город#Люди#Криминал#Красноярск#Красноярский край#Коррупция#МВД
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