Главу краевого угрозыска задержали по подозрению в «крышевании» Южного рынка

Posted 11 июля 2023, 10:33
Published 11 июля 2023, 10:33
Modified 11 июля 2023, 10:38
Updated 11 июля 2023, 10:38
Об этом «Проспекту Мира» рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией. Как уточняет собеседник, сейчас против Иванова готовятся возбудить уголовное дело.
Андрей Иванов родился 18 ноября 1977 года в Красноярске. Окончил Сибирский юридический институт МВД. Свою карьеру начал оперативником в отделе по борьбе с ОПГ.
В 2008 году стал начальником отдела по противодействию экстремизму красноярского центра «Э», затем дослужился и до начальника центра в краевом МВД. В 2018-м Иванова перевели на пост начальника угрозыска ГУ МВД.