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Posted 12 июля 2023, 03:20

Published 12 июля 2023, 03:20

Modified 12 июля 2023, 03:22

Updated 12 июля 2023, 03:22

Посмотрите, как пингвины из «Роева ручья» завтракают

12 июля 2023, 03:20
В красноярском зоопарке «Роев ручей» показали, как завтракают пингвины.

В группе зоопарка опубликовали видео, на котором можно увидеть, как пингвины выстроились в очередь перед сотрудницей зоопарка. Она раздает им рыбу.

Один из пингвинов был особенно разборчивым — отказался от первых двух рыб и взял только третью.

В парке «Роев ручей» рассказали, что у них живут два вида пингвинов: очковые пингвины и пингвины Гумбольдта. В основном их кормят рыбой салакой. Она больше всего подходит им по размеру и содержанию разных элементов.

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#София Штейнберг#Видео#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Роев ручей
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