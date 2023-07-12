Посмотрите, как пингвины из «Роева ручья» завтракают

Posted 12 июля 2023, 03:20
Published 12 июля 2023, 03:20
Modified 12 июля 2023, 03:22
Updated 12 июля 2023, 03:22
В группе зоопарка опубликовали видео, на котором можно увидеть, как пингвины выстроились в очередь перед сотрудницей зоопарка. Она раздает им рыбу.
Один из пингвинов был особенно разборчивым — отказался от первых двух рыб и взял только третью.
В парке «Роев ручей» рассказали, что у них живут два вида пингвинов: очковые пингвины и пингвины Гумбольдта. В основном их кормят рыбой салакой. Она больше всего подходит им по размеру и содержанию разных элементов.