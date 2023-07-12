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Posted 12 июля 2023, 02:32

Published 12 июля 2023, 02:32

Modified 12 июля 2023, 02:34

Updated 12 июля 2023, 02:34

УК в Норильске подделала подписи жильцов. Люди переплатили почти 4 миллиона

12 июля 2023, 02:32

УК в Норильске обманула жильцов домов на 4 миллиона рублей

В Норильске управляющая компания незаконно увеличила коммунальные платежи 4,5 тысячам жителей.

По данным прокуратуры, в феврале 2023 года УК «Город» установила новый размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества для жителей 88 многоквартирных домов. Плата выросла с 64,29 до 76,93 рублей за квадратный метр.

Оказалось, что часть подписей в решениях собственников семи домов — подделка. По остальным домам еще идут проверки. По фиктивным протоколам хозяева квартир переплатили 4 миллиона рублей.

В прокуратуре возбудили уголовное дело за подделку документов (часть 1 статья 327 УК РФ). От директора УК потребовали произвести перерасчёт платы.

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