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Posted 12 июля 2023, 03:48

Published 12 июля 2023, 03:48

Modified 25 июля 2023, 08:05

Updated 25 июля 2023, 08:05

В Красноярске военному дали условный срок за хищение 3,6 миллиона на субсидиях

12 июля 2023, 03:48
В Красноярском гарнизонном суде осудили капитана ВС РФ за хищение в сфере социальных выплат. Суд приговорил его к условному сроку.

Следователи установили, что капитан Виталий Фоменко решил обогатиться за счёт получения субсидии на жильё. С 1 апреля 2015 по 29 мая 2019 года он предоставил должностным лицам заведомо ложное заявление об отсутствии у него доли в праве собственности жилого помещения.

29 мая 2019 года Фоменко получил субсидию на покупку жилья — 8 588 052 рублей. Часть денег — 3 673 777 рублей — были получены незаконно из-за находящейся в собственности у Фоменко доли в квартире. Этими деньгами капитан распорядился по своему усмотрению. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ.

Третьего июля 2023 года красноярский гарнизонный суд приговорил Фоменко к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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