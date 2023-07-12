В Красноярске военному дали условный срок за хищение 3,6 миллиона на субсидиях

Следователи установили, что капитан Виталий Фоменко решил обогатиться за счёт получения субсидии на жильё. С 1 апреля 2015 по 29 мая 2019 года он предоставил должностным лицам заведомо ложное заявление об отсутствии у него доли в праве собственности жилого помещения.