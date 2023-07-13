«Единая Россия» обеспечит первоклассников школьными принадлежностями

Согласно заявлению главы центрального исполкома партии Александра Сидякина, в прошлом году в новых регионах страны рюкзаки со школьными канцтоварами получили свыше 40 тысяч школьников. Руководитель центрисполкома отметил, что в текущем году школьные наборы передадут и первоклассникам, воспитывающимся в малообеспеченных или многодетных семьях. Он рассказал, что за помощью следует обращаться в сеть партийных пунктов выдачи гумпомощи, а также в исполкомы «Единой России» в новых регионах и в пункты оказания помощи, открытые единороссами в Северодонецке и Лисичанске при участии фонда «Ридовка помогает!». Россиянам, у которых не будет возможности получить рюкзаки в пунктах выдачи, доставят их волонтеры партии.