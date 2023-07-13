«Единая Россия» обеспечит первоклассников школьными принадлежностями

Posted 13 июля 2023, 16:07
Published 13 июля 2023, 16:07
Modified 14 июля 2023, 14:54
Updated 14 июля 2023, 14:54
Сообщается, что особое внимание будет уделено детям участников СВО, а также учащимся школ в новых регионах.
Как сообщила федеральный координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета ГД РФ по просвещению Алена Аршинова, в 2022 году примерно 200 тысяч российских школьников получили помощь к началу учебного года. «Помочь детям подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. „Единая Россия“ организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря», — отметила она. Координатор проекта также рассказала, что адреса пунктов можно узнать в приемной партии или ее региональном отделении, подчеркнув, что сбор необходимых принадлежностей будет проводиться в штабах общественной поддержки «Единой России». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Кроме того, она рассказала о проверках готовности к началу учебного года прилегающих к школам территорий и спортплощадок, которые депутаты-единороссы будут проводить вместе с родителями школьников по аналогии с прошлогодним мониторингом, участие в котором приняли 12 тысяч родителей. «Они лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий — они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году», — отметила координатор проекта.
Согласно заявлению главы центрального исполкома партии Александра Сидякина, в прошлом году в новых регионах страны рюкзаки со школьными канцтоварами получили свыше 40 тысяч школьников. Руководитель центрисполкома отметил, что в текущем году школьные наборы передадут и первоклассникам, воспитывающимся в малообеспеченных или многодетных семьях. Он рассказал, что за помощью следует обращаться в сеть партийных пунктов выдачи гумпомощи, а также в исполкомы «Единой России» в новых регионах и в пункты оказания помощи, открытые единороссами в Северодонецке и Лисичанске при участии фонда «Ридовка помогает!». Россиянам, у которых не будет возможности получить рюкзаки в пунктах выдачи, доставят их волонтеры партии.
Как сообщает сайт партии ER.RU, отделения «Единой России» в новых регионах тоже примут участие в помощи учебным учреждениям, обеспечивая их учебной и художественной литературой для библиотек, а также оборудованием и инвентарем для актовых и спортзалов. Активисты помогут школам с уборкой и озеленением прилегающих территорий.
«Красноярское региональное отделение „Единой России“ более 10 лет принимает участие в федеральной партийной акции „Собери ребенка в школу“. В этом году депутаты всех уровней, партийные активисты и краевой партийный центр сбора гуманитарной помощи вновь поддержат данную акцию и помогут с приобретением канцелярии и школьной формы малоимущим, многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Во всех местных отделениях партии будут работать пункты по сбору помощи. Постараемся, чтобы к 1 сентября все нуждающиеся, включая семьи беженцев с Донбасса, получили поддержку от партии.
Помимо сбора канцелярии, партия планирует организовать сбор спортивных мячей для школ в отдалённых территориях края. В прошлом году нам удалось собрать помощь не только детям Красноярского края, но и школьникам в наш подшефный Свердловский район ЛНР. Единороссы собрали 1000 ранцев с канцелярией, 1000 спортивных мячей, 10000 детских книг и школьную форму для учеников начальной школы ЛНР», — рассказала руководитель центра сбора гуманитарной помощи «Единой России» в Красноярском крае Инна Рычкова.