Крылатый Красноярск: почему День Металлурга особенный праздник для красноярцев

Posted 13 июля 2023, 11:01
Published 13 июля 2023, 11:01
Modified 28 января, 09:33
Updated 28 января, 09:33
О том, что алюминий — «крылатый металл» — знает каждый. Но это еще и прекрасный строительный материал. Сегодня о том, что в Красноярске построено из алюминия, и как он будет использоваться в дальнейшем.
Аэропорт «Красноярск» — первое здание, которое видят гости города, прибывающие сюда воздушным путем. И здание это построено с активным использованием алюминиевых деталей. Именно профили из этого металла служат основой для крепления образующих фасад здания стеклянных панелей. В деле поддержки стекла алюминиевым сплавам равных нет. Металл не только прочен, и долговечен, но и легок, что позволяет уменьшить вес фасада, а значит и увеличить его площадь.
То, что алюминий — идеальный материал для огромных построек, поняли еще в 30-е годы прошлого века. Первым в мире зданием, при постройке которого использовался этот металл, стал Empire State Building, построенный в 1931 году и до 1970 года остававшийся самым высоким зданием в мире. Алюминий использовался как во всех основных конструкциях этого сооружения, так и в интерьере. Одна из визитных карточек здания — фреска на потолке и стенах лобби — выполнена из алюминия и 23-каратного золота. Да и современные небоскребы Mary Axe, в Лондоне, Москва-Сити покрыты фасадами из стекол в алюминиевых рамах.
В Красноярске зданий с частично алюминиевыми фасадами множество. Это и стадион «Енисей», и ледовый дворец «Кристалл», и арена «Платинум» и галерея «Енисей». Более того, на алюминиевых профилях держится обшивка одной из главных городских достопримечательностей — красноярского «Биг-Бена».
Кстати, красноярские часы по своим размерам в России уступают только часам на Спасской башне Кремля. Диаметр циферблата в 6,5 метра. Вес часового механизма составляет 1,5 тонны. Так что легковесность алюминия при строительстве пришлась очень кстати.
И это не единственные алюминиевые часы в Красноярске. В июне 2023 года огромные фасадные часы из «крылатого металла» появились на здании будущей многоуровневой стоянки рядом с ТК «Квант». Диаметр циферблата составляет более 5,5 метра. Алюминиевый каркас часов способен выдержать экстремальные погодные условия, он не ржавеет.
Алюминиевые фасады есть и во многих обычных жилых комплексах. Сегодня большинство строительных экспертов считают, что алюминий — материал будущего. Например, алюминиевый сайдинг, с теплоизоляцией и покрытием из фольги, защищает помещение от холода в 4 раза лучше, чем кирпичная облицовка толщиной в 10 см или каменная кладка толщиной более 20 см.
На улицах правобережья краевой столицы в конце 2021 года появились алюминиевые трамваи «Львенок», горожане их ласково называют «львятами». Сейчас в краевой столице 25 таких трамваев. Примечательно, что их алюминиевые интерьеры изготавливает предприятие «Красноярские машиностроительные компоненты», а алюминий для них поставляет Красноярский алюминиевый завод. Кстати, «львята» с 2018 года бороздят улицы Москвы, Перми, Ульяновска и еще ряда российских городов.
Скоро в Красноярске появится еще один знаковый объект из алюминия — сценический комплекс на острове Татышев. Это будет огромный стеклянный купол на сетчатом алюминиевом каркасе. Площадь комплекса около 1900 квадратных метров. Располагается он в восточной части острова — в том месте, где раньше была старая сценическая площадка.
Для строительства алюминиевого купола Красноярский металлургический завод из металла РУСАЛа изготовил в общей сложности 19 тонн профиля двух шифров. Вес всего купола вместе с остеклением — около 70 тонн. Для такого размаха — совсем немного. Подобная сетчатая технология использовалась и при строительстве парка «Зарядье», профиль для которого, кстати, также изготовили специалисты КраМЗа.
Каркас уже готов. Скоро его остеклят и к октябрю 2023-го комплекс можно будет открывать.
Установленная в декабре 2021 года арка на входе Центрального парка тоже алюминиевая. Каркас входного портала-арки выполнен на Красноярском металлургическом заводе из алюминия КрАЗа. Такой же используется при строительстве пешеходных алюминиевых мостов. Конструкцию высотой 5,5 метров, длиной 18 метров и весом чуть больше пяти тонн дополняют панели из алюминиевого анодированного листа. В будущем будут установлены еще две входные группы, но уже меньшего размера для восточного и западного входов парка. Весь проект реконструкции Центрального парка финансирует РУСАЛ. Компания готова вложить в реновацию главной красноярской зоны отдыха 1 млрд рублей.
Учитывая мировые тенденции в архитектуре скоро зданий из «крылатого металла» в Красноярске, станет больше. Ведь алюминий – универсален. Какие бы задачи не стояли перед строителями, металлурги всегда способны создать сплав, полностью отвечающий нужным параметрам.
Елена Южакова, депутат городского Совета депутатов:
— Алюминий — современный, эстетичный и очень технологичный металл, из которого можно создать очень много различных объектов, красивых и долговечных. Медали Универсиады, прочные и легкие мосты, фасады зданий, трамваи, автомобили и колёсные диски, компьютеры, смартфоны, самолёты и космические спутники. Всё это производят из нашего металла. Красноярск не зря называют алюминиевой столицей России. Здесь не только производят металл, но и активно применяют его в городском пространстве. Но самое главное — предприятия, задействованные в цикле производства алюминия и конечной продукции из него, дают работу, уверенность в завтрашнем дне тысячам красноярцев-металлургов.