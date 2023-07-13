Крылатый Красноярск: почему День Металлурга особенный праздник для красноярцев

То, что алюминий — идеальный материал для огромных построек, поняли еще в 30-е годы прошлого века. Первым в мире зданием, при постройке которого использовался этот металл, стал Empire State Building, построенный в 1931 году и до 1970 года остававшийся самым высоким зданием в мире. Алюминий использовался как во всех основных конструкциях этого сооружения, так и в интерьере. Одна из визитных карточек здания — фреска на потолке и стенах лобби — выполнена из алюминия и 23-каратного золота. Да и современные небоскребы Mary Axe, в Лондоне, Москва-Сити покрыты фасадами из стекол в алюминиевых рамах.