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Posted 13 июля 2023, 08:45

Published 13 июля 2023, 08:45

Modified 13 июля 2023, 09:18

Updated 13 июля 2023, 09:18

На юге Красноярского края засняли прогулку озорного медвежонка с мамой

13 июля 2023, 08:45
В Саяно-Шушенском заповеднике на видео с фотоловушки попал озорной медвежонок, который следует за медведицей.

Видео опубликовали сотрудники заповедника. На нём сначала появляется медведица. Следом за ней выпрыгивает медвежонок. Маленький хищник старается привлечь внимание мамы — берёт сосновую шишку в пасть и встает на задние лапы.

Детеныш родился несколько месяцев назад. Сейчас медведица-мама воспитывает малыша — показывает лакомую пищу и учит быть хищниками.

«Для медвежат это лето полно открытий, им нужно познать много нового и полезного», — рассказали в заповеднике.

Беременность медведиц длится 190-200 дней. Роды приходятся на февраль. Однако иногда они проходят в январе или марте. К моменту выхода из берлоги медвежата достигают веса 3-5 кг.

К моменту возвращения в берлогу на спячку, вес медвежат достигает 30-40 кг. Если медведица не приходила в охоту, то медвежата ходят с матерью до осени и могут лечь вместе с ней в берлогу. После выхода из берлоги они уже ведут самостоятельный образ жизни.

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