На юге Красноярского края засняли прогулку озорного медвежонка с мамой

К моменту возвращения в берлогу на спячку, вес медвежат достигает 30-40 кг. Если медведица не приходила в охоту, то медвежата ходят с матерью до осени и могут лечь вместе с ней в берлогу. После выхода из берлоги они уже ведут самостоятельный образ жизни.