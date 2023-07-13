На юге Красноярского края засняли прогулку озорного медвежонка с мамой

Posted 13 июля 2023, 08:45
Published 13 июля 2023, 08:45
Modified 13 июля 2023, 09:18
Updated 13 июля 2023, 09:18
Видео опубликовали сотрудники заповедника. На нём сначала появляется медведица. Следом за ней выпрыгивает медвежонок. Маленький хищник старается привлечь внимание мамы — берёт сосновую шишку в пасть и встает на задние лапы.
Детеныш родился несколько месяцев назад. Сейчас медведица-мама воспитывает малыша — показывает лакомую пищу и учит быть хищниками.
«Для медвежат это лето полно открытий, им нужно познать много нового и полезного», — рассказали в заповеднике.
Беременность медведиц длится 190-200 дней. Роды приходятся на февраль. Однако иногда они проходят в январе или марте. К моменту выхода из берлоги медвежата достигают веса 3-5 кг.
К моменту возвращения в берлогу на спячку, вес медвежат достигает 30-40 кг. Если медведица не приходила в охоту, то медвежата ходят с матерью до осени и могут лечь вместе с ней в берлогу. После выхода из берлоги они уже ведут самостоятельный образ жизни.