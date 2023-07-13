prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 июля 2023, 05:17

Published 13 июля 2023, 05:17

Modified 13 июля 2023, 05:38

Updated 13 июля 2023, 05:38

Пенсионерка собрала музей истории Николаевки. Там больше 1,5 тысячи экспонатов

13 июля 2023, 05:17

В Красноярске пенсионерка собрала музей Николаевки из более чем 1,5 тысячи экспонатов

Красноярка Галина Козлова оборудовала в частном доме музей истории Николаевки с 1 550 экспонатами. Некоторые вещи хозяйка музея покупает на свою пенсию.

Музей истории Николаевской Слободы находится на улице Бограда, 168. Сейчас в коллекции 1550 экспонатов — фотографии, старинные чайники, шкатулки, оконные наличники, игрушки и многое другое.

Самые старинные артефакты — пуговица 1832 года, найденная под половицей одного из домов Николаевки и рельс 1884 года от узкоколейки. Сама Галина ранее рассказывала «Проспекту Мира» о своих любимых экспонатах:

«Любимые экспонаты — это те, которые достались тяжело. Например, накидушка с коклюшечными кружевами, ее продали мне родственники умершей женщины. Билет на стадион 1944 года, нашла его в своем сарае между брусьев. Это билет на стадион „Динамо“. Страница №2 из школьный тетради 1894 года. В антикварном магазине мне подарили квитанцию 1890 года, которая сопровождала груз».

В 2023 году музею Николаевки исполнилось 11 лет. Недавно его посетили несколько красноярцев в рамках проекта «экскурсионные среды», сообщили в администрации Железнодорожного района.

Чтобы посетить музей, нужно созвониться с хозяйкой по телефону 8-953-598-51-05. Вход в музей стоит 50-100 рублей. На эти деньги Галина Петровна устроит экскурсию по Николаевке и по музею, расскажет о старинных вещах, как их использовали и не только.

Читайте также:
Дмитрий Маликов сходил в красноярский музей на выставку СуриковаСам себе артефакт: 9 необычных музеев Красноярска
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Музей#История#Николаевка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика