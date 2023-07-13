Пенсионерка собрала музей истории Николаевки. Там больше 1,5 тысячи экспонатов

Чтобы посетить музей, нужно созвониться с хозяйкой по телефону 8-953-598-51-05. Вход в музей стоит 50-100 рублей. На эти деньги Галина Петровна устроит экскурсию по Николаевке и по музею, расскажет о старинных вещах, как их использовали и не только.