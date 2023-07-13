Пенсионерка собрала музей истории Николаевки. Там больше 1,5 тысячи экспонатов

Posted 13 июля 2023, 05:17
Published 13 июля 2023, 05:17
Modified 13 июля 2023, 05:38
Updated 13 июля 2023, 05:38
Музей истории Николаевской Слободы находится на улице Бограда, 168. Сейчас в коллекции 1550 экспонатов — фотографии, старинные чайники, шкатулки, оконные наличники, игрушки и многое другое.
Самые старинные артефакты — пуговица 1832 года, найденная под половицей одного из домов Николаевки и рельс 1884 года от узкоколейки. Сама Галина ранее рассказывала «Проспекту Мира» о своих любимых экспонатах:
«Любимые экспонаты — это те, которые достались тяжело. Например, накидушка с коклюшечными кружевами, ее продали мне родственники умершей женщины. Билет на стадион 1944 года, нашла его в своем сарае между брусьев. Это билет на стадион „Динамо“. Страница №2 из школьный тетради 1894 года. В антикварном магазине мне подарили квитанцию 1890 года, которая сопровождала груз».
В 2023 году музею Николаевки исполнилось 11 лет. Недавно его посетили несколько красноярцев в рамках проекта «экскурсионные среды», сообщили в администрации Железнодорожного района.
Чтобы посетить музей, нужно созвониться с хозяйкой по телефону 8-953-598-51-05. Вход в музей стоит 50-100 рублей. На эти деньги Галина Петровна устроит экскурсию по Николаевке и по музею, расскажет о старинных вещах, как их использовали и не только.