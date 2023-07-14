«Не кормите голубей»: фотограф заснял загаженную набережную Дивногорска

Posted 14 июля 2023, 09:53
Published 14 июля 2023, 09:53
Modified 14 июля 2023, 09:57
Updated 14 июля 2023, 09:57
Пост об этом Токарев написал в своём телеграм-канале.
«Не кормите голубей в общественных местах. Вот, набережная Дивногорска. На ней есть такая беседка, с которой раньше активно фотографировались. Сейчас она выглядит так, потому что рядышком кормят голубей. Механизм кормления — высыпать пакет с парой кило семечек», — пишет Токарев.
Фотограф призвал отдыхающих не подкармливать голубей и добавил, что из-за экскрементов птиц локация перестала привлекать людей и портит впечатление от набережной.