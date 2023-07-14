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Posted 14 июля 2023, 09:53

Published 14 июля 2023, 09:53

Modified 14 июля 2023, 09:57

Updated 14 июля 2023, 09:57

«Не кормите голубей»: фотограф заснял загаженную набережную Дивногорска

14 июля 2023, 09:53

В Дивногорске голуби изгадили знаменитую набережную с беседкой

Красноярский фотограф Сергей Токарев показал, что бывает после кормления птиц в общественных местах.

Пост об этом Токарев написал в своём телеграм-канале.

«Не кормите голубей в общественных местах. Вот, набережная Дивногорска. На ней есть такая беседка, с которой раньше активно фотографировались. Сейчас она выглядит так, потому что рядышком кормят голубей. Механизм кормления — высыпать пакет с парой кило семечек», — пишет Токарев.

Фотограф призвал отдыхающих не подкармливать голубей и добавил, что из-за экскрементов птиц локация перестала привлекать людей и портит впечатление от набережной.

  • В 2019 году известный блогер-урбанист (в 2023-м признан иноагентом) включил Дивогорскую набережную в Топ-10 лучших общественных пространств России.

  • Год спустя набережная победила в номинации «Городская среда» AD Design Award 2020.
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#Люди#Фотографии#Дивногорск#Красноярский край#Птицы#Сергей Токарев
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