Охрана культурного наследия будет судиться с владельцами крошащегося здания на Мира

Это не единственный проблемный дом на Мира. Фасады домов 109 и 85 на проспекте сейчас находятся в плохом состоянии — отделка облупилась, отвалились куски лепнины, а в доме №109 не первый год отваливаются куски балкона — один раз даже упал на летнюю террасу кафе. На Мира, 124 много месяцев отваливается лепнина: в апреле там отвалился фрагмент окантовки балкона, а летом рухнула декоративная подпорка.