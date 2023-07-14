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Posted 14 июля 2023, 06:15

Published 14 июля 2023, 06:15

Modified 14 июля 2023, 06:26

Updated 14 июля 2023, 06:26

Охрана культурного наследия будет судиться с владельцами крошащегося здания на Мира

14 июля 2023, 06:15

В Красноярске на собственников крошащегося исторического здания в центре подают в суд

Служба охраны объектов культурного наследия в Красноярском крае собирается судиться с собственником здания на Мира, 51 — владелец запустил дом.

Ранее «Проспект Мира» обратил внимание, что от исторического «дома Поляковой с магазином» отваливаются мелкие куски.

В службе охраны объектов культурного наследия «ПМ» сказали, что из-за технического состояния здания они обратятся в суд для «побуждения к выполнению работ по сохранению». Там пояснили, что это нормальная практика, если владелец не выполняет свои обязанности по уходу за домом.

Дом на Мира, 51 внесен в список объектов культурного наследия регионального значения, здание было построено в конце ХIХ века. Согласно городской легенде, в этом доме водится призрак. Подробнее об истории дома можно прочитать здесь.

Это не единственный проблемный дом на Мира. Фасады домов 109 и 85 на проспекте сейчас находятся в плохом состоянии — отделка облупилась, отвалились куски лепнины, а в доме №109 не первый год отваливаются куски балкона — один раз даже упал на летнюю террасу кафе. На Мира, 124 много месяцев отваливается лепнина: в апреле там отвалился фрагмент окантовки балкона, а летом рухнула декоративная подпорка.

Вот что рассказывают об этих домах в мэрии.

#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благоустройство#Красноярский край#Градостроительство#Капремонт
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