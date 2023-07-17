Из-за гибели рабочего возбудили уголовку. На него рухнула стена исторического здания

Posted 17 июля 2023, 08:39
Published 17 июля 2023, 08:39
Modified 17 июля 2023, 08:41
Updated 17 июля 2023, 08:41
В этом году началась реставрация исторического здания на Профсоюзов. К работам допустили фирму «Отдел-Строй». 14 апреля 2023 года там рухнула стена — во время реконструкции здания погиб 48-летний рабочий.
Здание является объектом культурного наследия Красноярска — это хозяйственная постройка Красноярского казенного винного склада начала XX века.
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел из-за пренебрежения базовыми требованиями охраны труда: в организации не заключались письменные трудовые договоры, сотрудникам не объясняли требования охраны труда и допускали их к рабочим местам без средств защиты.
В итоге возбудили 7 административных дел за нарушение трудового законодательства и охраны труда (статья 5.27, статья 5.27.1 КоАП РФ). Виновным назначили штрафы на 42 тысячи рублей.
В пользу дочери погибшего собираются взыскать моральный ущерб.
Сейчас расследуют уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (часть 2 статья 216 УК РФ). Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.