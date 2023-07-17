prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2023, 08:39

Published 17 июля 2023, 08:39

Modified 17 июля 2023, 08:41

Updated 17 июля 2023, 08:41

Из-за гибели рабочего возбудили уголовку. На него рухнула стена исторического здания

17 июля 2023, 08:39

В Красноярске после смерти рабочего под стеной здания завели уголовное дело

После гибели рабочего из-за обрушения стены исторического здания на улице Профсоюзов возбудили уголовное и семь административных дел.

В этом году началась реставрация исторического здания на Профсоюзов. К работам допустили фирму «Отдел-Строй». 14 апреля 2023 года там рухнула стена — во время реконструкции здания погиб 48-летний рабочий.

Здание является объектом культурного наследия Красноярска — это хозяйственная постройка Красноярского казенного винного склада начала XX века.

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел из-за пренебрежения базовыми требованиями охраны труда: в организации не заключались письменные трудовые договоры, сотрудникам не объясняли требования охраны труда и допускали их к рабочим местам без средств защиты.

В итоге возбудили 7 административных дел за нарушение трудового законодательства и охраны труда (статья 5.27, статья 5.27.1 КоАП РФ). Виновным назначили штрафы на 42 тысячи рублей.

В пользу дочери погибшего собираются взыскать моральный ущерб.

Сейчас расследуют уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ (часть 2 статья 216 УК РФ). Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

Читайте также:
В Красноярске крошится историческое здание на МираВ центре Красноярска разрушаются исторические дома — вот что говорят в мэрииВыжившему при падении подъемника в «Тихих зорях» рабочему не хотели платить деньгиПоявились подробности падения рабочего «Сибиряка» с крыши стройки
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Криминал#Культура#Происшествия#Красноярск#Суд#Смерть#Исторические здания#Профсоюзов#Рабочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 (929) 357-53-66

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика