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Posted 17 июля 2023, 12:37

Published 17 июля 2023, 12:37

Modified 17 июля 2023, 12:39

Updated 17 июля 2023, 12:39

Отключение холодной воды в одном из районов Красноярска перенесли на август

17 июля 2023, 12:37

В Красноярске перенесли отключение холодной воды на Калинина

Отключение холодной воды на улице Калинина перенесли на август. Ранее сообщалось, что в десятках домов воды не будет с 18 июля.

Отключения на Калинина необходимы для подключения на этом месте нового водопровода. КрасКом восстановил 185 метров водопроводного кольца, сейчас работы завершены.

Отключения проведут в дни остановки водозабора «Гремячий лог», чтобы не оставлять людей без воды дважды на долгий срок. Новые сроки отключений холодной воды — с 23:00 11 августа до 23:00 13 августа.

Воды не будет в следующих домах:

  • улица Калинина — 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 29, 31а, 31 б, 33, 33а, 33 б, 35, 35а, 35д, 37;
  • улица Камская — 1, 3, 5;
  • улица Комбайностроителей — 3, 5, 7, 11, 13, 18, 22, 30, 32;
  • улица Лизы Чайкиной — 4, 5, 15, 17, 34, 36, 40, 42;

Под отключение также попадет частный сектор на улицах Калинина, Комбайностроителей и Станиславского. Жителям рекомендуют набрать запас воды.

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#Город#Общество#Жкх#Красноярск#Отключения#Холодная вода
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