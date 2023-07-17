Отключение холодной воды в одном из районов Красноярска перенесли на август

Posted 17 июля 2023, 12:37
Published 17 июля 2023, 12:37
Modified 17 июля 2023, 12:39
Updated 17 июля 2023, 12:39
Отключения на Калинина необходимы для подключения на этом месте нового водопровода. КрасКом восстановил 185 метров водопроводного кольца, сейчас работы завершены.
Отключения проведут в дни остановки водозабора «Гремячий лог», чтобы не оставлять людей без воды дважды на долгий срок. Новые сроки отключений холодной воды — с 23:00 11 августа до 23:00 13 августа.
Воды не будет в следующих домах:
Под отключение также попадет частный сектор на улицах Калинина, Комбайностроителей и Станиславского. Жителям рекомендуют набрать запас воды.