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Posted 17 июля 2023, 13:05

Published 17 июля 2023, 13:05

Modified 29 января, 05:34

Updated 29 января, 05:34

KFC в центре Красноярска переедет в торговый комплекс «Авеню»

Старейший KFC в центре Красноярска закроется — и станет «Ростик’с» в другом ТК

17 июля 2023, 13:05
Фото: prmira.ru.

KFC в центре Красноярска переедет в торговый комплекс «Авеню»

Точка сети фастфуда KFC в центре Красноярска переедет в торговый комплекс «Авеню» на проспекте Мира и станет «Ростик’с».

Ранее продавец KFC в офисе на Мира, 45 сообщил корреспонденту «ПМ», что их заведение переедет в торговый комплекс «Авеню» уже в сентябре. Пока ресторан продолжает работу.

Сейчас старое помещение на Мира, 45 площадью 400 квадратных метров сдается в аренду. Квадратный метр в нем стоит 2 тысячи рублей. Арендовать помещение можно начиная с октября.

По данным официального сайта KFC, сейчас в нашем городе находится 15 ресторанов этой сети. Филиал на Мира был первым заведением KFC в Красноярске, под этой вывеской он заработал в декабре 2011 года. До этого заведение называлось Rostic’s.

#Город#Общество#Еда#Бизнес#Красноярск#Фастфуд#KFC
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