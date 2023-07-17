Старейший KFC в центре Красноярска закроется — и станет «Ростик’с» в другом ТК

Posted 17 июля 2023, 13:05
Published 17 июля 2023, 13:05
Modified 29 января, 05:34
Updated 29 января, 05:34
Ранее продавец KFC в офисе на Мира, 45 сообщил корреспонденту «ПМ», что их заведение переедет в торговый комплекс «Авеню» уже в сентябре. Пока ресторан продолжает работу.
Сейчас старое помещение на Мира, 45 площадью 400 квадратных метров сдается в аренду. Квадратный метр в нем стоит 2 тысячи рублей. Арендовать помещение можно начиная с октября.
По данным официального сайта KFC, сейчас в нашем городе находится 15 ресторанов этой сети. Филиал на Мира был первым заведением KFC в Красноярске, под этой вывеской он заработал в декабре 2011 года. До этого заведение называлось Rostic’s.