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Posted 20 июля 2023, 04:54

Published 20 июля 2023, 04:54

Modified 20 июля 2023, 04:56

Updated 20 июля 2023, 04:56

Пункт выдачи и продуктовый: в Красноярске поймали серийного грабителя-конспиратора

20 июля 2023, 04:54

Налетчик на пункт выдачи товаров в Красноярске ранее ограбил продуктовый магазин

Мужчина, который напал на пункт выдачи товаров и ограбил его на 15 тысяч рублей, оказался серийным грабителем.

Случай с пунктом выдачи произошёл 22 мая. Подозреваемый зашёл в помещение, и под угрозой ножа заставил специалиста курьерской службы отдать ему все деньги из кассы. После этого он скрылся, как отметили в полиции «используя методы конспирации».

«Подозреваемый действовал аккуратно, несколько раз переодевался в местах, не попадавших в обзор камер видеонаблюдения, пытаясь выдать себя за разных людей».

Поймать его смогли после просмотра записей с камер. Через час после нападения злоумышленник прокололся «на простой вещи», о которой оперативники попросили не рассказывать.

Личность подозреваемого установили — им оказался 35-летний красноярец. Его задержали, было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (статья 162 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что мужчина также мог быть причастен к ограблению продуктового магазина в Октябрьском районе в октябре 2022 года.

Как рассказали в полиции, тогда он также использовал маскировку. Так как он нападал возле своего дома, он вывернул верхнюю одежду наизнанку и надел маску-балаклаву. Продавщицу он знал лично, но это не помешало ему пригрозить женщине ножом и забрать семь тысяч рублей.

Возбуждено ещё одно уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.

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