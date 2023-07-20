Пункт выдачи и продуктовый: в Красноярске поймали серийного грабителя-конспиратора

Как рассказали в полиции, тогда он также использовал маскировку. Так как он нападал возле своего дома, он вывернул верхнюю одежду наизнанку и надел маску-балаклаву. Продавщицу он знал лично, но это не помешало ему пригрозить женщине ножом и забрать семь тысяч рублей.