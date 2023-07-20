Пункт выдачи и продуктовый: в Красноярске поймали серийного грабителя-конспиратора

Posted 20 июля 2023, 04:54
Published 20 июля 2023, 04:54
Modified 20 июля 2023, 04:56
Updated 20 июля 2023, 04:56
Случай с пунктом выдачи произошёл 22 мая. Подозреваемый зашёл в помещение, и под угрозой ножа заставил специалиста курьерской службы отдать ему все деньги из кассы. После этого он скрылся, как отметили в полиции «используя методы конспирации».
«Подозреваемый действовал аккуратно, несколько раз переодевался в местах, не попадавших в обзор камер видеонаблюдения, пытаясь выдать себя за разных людей».
Поймать его смогли после просмотра записей с камер. Через час после нападения злоумышленник прокололся «на простой вещи», о которой оперативники попросили не рассказывать.
Личность подозреваемого установили — им оказался 35-летний красноярец. Его задержали, было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (статья 162 УК РФ). В ходе расследования выяснилось, что мужчина также мог быть причастен к ограблению продуктового магазина в Октябрьском районе в октябре 2022 года.
Как рассказали в полиции, тогда он также использовал маскировку. Так как он нападал возле своего дома, он вывернул верхнюю одежду наизнанку и надел маску-балаклаву. Продавщицу он знал лично, но это не помешало ему пригрозить женщине ножом и забрать семь тысяч рублей.
Возбуждено ещё одно уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ). Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.