«За 40 лет ни разу не плутала»: пропавшая в лесу пенсионерка сама вышла из леса

Posted 20 июля 2023, 11:38
Published 20 июля 2023, 11:38
Modified 20 июля 2023, 11:40
Updated 20 июля 2023, 11:40
Пенсионерка ушла из дома 19 июля около 6 утра. За ягодой она отправилась в лес у поселка Новокаргино. Женщина успела позвонить спасателям и сообщить, что заблудилась. После этого звонка ее телефон оказался недоступен.
На поиски пенсионерки отправились сотрудники енисейской полиции, спасатели и волонтеры.
На следующий день женщина сама вышла из леса в том же месте, откуда и ушла, преодолев бурелом и топи. Там ее и встретили сотрудники полиции.
Пенсионерка рассказала, что заблудилась в чаще леса и не смогла найти выход, а когда стемнело, осталась ночевать в лесу, потому что сильно устала. С восходом солнца она продолжила искать выход из леса.
Жительница Новокаргино призналась, что за 40 лет походов в лес за ягодой она потерялась впервые. Медики осмотрели женщину. Сейчас она находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
«За 40 лет ни разу не плутала! Ёлки зеленые!», — говорит женщина на видео.