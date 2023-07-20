«За 40 лет ни разу не плутала»: пропавшая в лесу пенсионерка сама вышла из леса

В Красноярском крае заблудившаяся в лесу пенсионерка сутки шла через бурелом и топи

Пропавшая в Енисейском районе 62-летняя женщина найдена живой. Она самостоятельно вышла из леса.

Пенсионерка ушла из дома 19 июля около 6 утра. За ягодой она отправилась в лес у поселка Новокаргино. Женщина успела позвонить спасателям и сообщить, что заблудилась. После этого звонка ее телефон оказался недоступен. На поиски пенсионерки отправились сотрудники енисейской полиции, спасатели и волонтеры. На следующий день женщина сама вышла из леса в том же месте, откуда и ушла, преодолев бурелом и топи. Там ее и встретили сотрудники полиции. Пенсионерка рассказала, что заблудилась в чаще леса и не смогла найти выход, а когда стемнело, осталась ночевать в лесу, потому что сильно устала. С восходом солнца она продолжила искать выход из леса. Жительница Новокаргино призналась, что за 40 лет походов в лес за ягодой она потерялась впервые. Медики осмотрели женщину. Сейчас она находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. «За 40 лет ни разу не плутала! Ёлки зеленые!», — говорит женщина на видео. Читайте также: 23 года назад в Красноярском крае пропал мужчина. СК выяснил, что случилось Под Красноярском грибники нашли сгоревший автомобиль со скелетом женщины внутри 77-летний грибник пять дней выживал в тайге и сам добрался до дома: «Спал на лапнике, ел сырые грибы»