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Posted 20 июля 2023, 11:38

Published 20 июля 2023, 11:38

Modified 20 июля 2023, 11:40

Updated 20 июля 2023, 11:40

«За 40 лет ни разу не плутала»: пропавшая в лесу пенсионерка сама вышла из леса

20 июля 2023, 11:38

В Красноярском крае заблудившаяся в лесу пенсионерка сутки шла через бурелом и топи

Пропавшая в Енисейском районе 62-летняя женщина найдена живой. Она самостоятельно вышла из леса.

Пенсионерка ушла из дома 19 июля около 6 утра. За ягодой она отправилась в лес у поселка Новокаргино. Женщина успела позвонить спасателям и сообщить, что заблудилась. После этого звонка ее телефон оказался недоступен.

На поиски пенсионерки отправились сотрудники енисейской полиции, спасатели и волонтеры.

На следующий день женщина сама вышла из леса в том же месте, откуда и ушла, преодолев бурелом и топи. Там ее и встретили сотрудники полиции.

Пенсионерка рассказала, что заблудилась в чаще леса и не смогла найти выход, а когда стемнело, осталась ночевать в лесу, потому что сильно устала. С восходом солнца она продолжила искать выход из леса.

Жительница Новокаргино призналась, что за 40 лет походов в лес за ягодой она потерялась впервые. Медики осмотрели женщину. Сейчас она находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«За 40 лет ни разу не плутала! Ёлки зеленые!», — говорит женщина на видео.

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#Видео#Общество#Происшествия#Красноярский край#Енисейский район
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