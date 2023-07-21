На острове Татышев открылся медпункт. Когда и где он будет работать?

Posted 21 июля 2023, 03:49
Published 21 июля 2023, 03:49
Modified 21 июля 2023, 03:51
Updated 21 июля 2023, 03:51
Он находится внутри Информационного центра около Октябрьского моста. В пресс-службе острова рассказали, что он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.
«Сюда можно обратиться, к примеру, при ушибе, переломе, кровотечении, растяжении связок, укусе животного, солнечном ударе», — написали в паблике острова.
Также, если пострадавший в парке не может дойти до пункта сам, специалист прибудет к нему — для этого нужно позвонить по телефону 2-04-12-02.