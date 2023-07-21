На острове Татышев открылся медпункт. Когда и где он будет работать?

На острове Татышев открылся бесплатный медпункт

В Красноярске на острове Татышев открылся медицинский пункт. Помощь будут оказывать бесплатно.

Он находится внутри Информационного центра около Октябрьского моста. В пресс-службе острова рассказали, что он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. «Сюда можно обратиться, к примеру, при ушибе, переломе, кровотечении, растяжении связок, укусе животного, солнечном ударе», — написали в паблике острова. Также, если пострадавший в парке не может дойти до пункта сам, специалист прибудет к нему — для этого нужно позвонить по телефону 2-04-12-02. Читайте также: На острове Татышев появилась новая локация для прогулок На острове Татышев начали остекление «прозрачного купола». Будет ли там жарко?