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Posted 21 июля 2023, 03:49

Published 21 июля 2023, 03:49

Modified 21 июля 2023, 03:51

Updated 21 июля 2023, 03:51

На острове Татышев открылся медпункт. Когда и где он будет работать?

21 июля 2023, 03:49

На острове Татышев открылся бесплатный медпункт

В Красноярске на острове Татышев открылся медицинский пункт. Помощь будут оказывать бесплатно.

Он находится внутри Информационного центра около Октябрьского моста. В пресс-службе острова рассказали, что он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Сюда можно обратиться, к примеру, при ушибе, переломе, кровотечении, растяжении связок, укусе животного, солнечном ударе», — написали в паблике острова.

Также, если пострадавший в парке не может дойти до пункта сам, специалист прибудет к нему — для этого нужно позвонить по телефону 2-04-12-02.

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