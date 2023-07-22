Уроженец Красноярска вломился в элитный дом в Подмосковье с автоматом

Сообщается, что при себе у него каска, бронежилет и автомат. Ранее он захватил в заложники двух сотрудников ЧОП и участкового. Они прибыли, чтобы проверить срабатывание сигнализации. Мужчина отвёл их на второй этаж и закрыл в комнате, откуда они сбежали через окно. Они не пострадали.