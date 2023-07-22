Уроженец Красноярска вломился в элитный дом в Подмосковье с автоматом

Posted 22 июля 2023, 13:18
Published 22 июля 2023, 13:18
Modified 22 июля 2023, 13:21
Updated 22 июля 2023, 13:21
Как сообщили в местном следкоме, по предварительным данным, утром 22 июля неизвестный проник в частный коттедж. На место прибыл участковый и потребовал мужчину покинуть дом. В ответ злоумышленник начал угрожать насилием, продемонстрировал оружие и забаррикадировался в доме. При этом он открыл стрельбу по полицейским.
Следователи возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статьи 318 и 317 УК РФ).
Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина может быть психически нездоровым.
«Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу», — приводит телеграм-канал слова мужчины.
В своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил возможное имя мужчины — Вячеслав Черненко. Он приехал в Москву недавно, а найти коттедж смог через объявления о продаже.
«При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль», — пишет депутат в своём тг-канале.
В тг-канале «112» говорится, что мужчина — уроженец Красноярского края. В тг-канале говорится, что Вячеслав забаррикадировался в доме площадью 1200 кв. метров и стоимостью миллиард рублей.
Сообщается, что при себе у него каска, бронежилет и автомат. Ранее он захватил в заложники двух сотрудников ЧОП и участкового. Они прибыли, чтобы проверить срабатывание сигнализации. Мужчина отвёл их на второй этаж и закрыл в комнате, откуда они сбежали через окно. Они не пострадали.
Сейчас сотрудники СОБРа начали штурм.