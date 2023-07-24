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Posted 24 июля 2023, 07:06

Published 24 июля 2023, 07:06

Modified 6 ноября, 10:54

Updated 6 ноября, 10:54

С исторических домов в центре Красноярска осыпается сделанная к Универсиаде отделка

Падающая лепнина и сырые стены: поговорили с жильцами исторических домов на Мира

24 июля 2023, 07:06
Фото: prmira.ru.

С исторических домов в центре Красноярска осыпается сделанная к Универсиаде отделка

В центре Красноярска не первый год осыпаются исторические здания — некоторые выглядят так, будто их и не ремонтировали к Универсиаде. Где-то не могут найти подрядчика для капремонта, а где-то — уже судятся из-за качества работ. Корреспондент «Проспекта Мира» пообщался с жителями проблемных домов.

Осыпающаяся отделка и Усс по соседству

Фасад дома на Мира, 109 выглядит удручающе и с парадной стороны проспекта Мира, и со стороны двора. Отделка трескается, падает на тротуар и на прохожих. В 2021 здесь осыпался балкон и пробил летнюю террасу «Нетипичной пельменной». Как выяснилось, тот случай был не единственный — в начале лета кусок отделки чуть не зашиб официанта.

«Мы вышли, упала огромная глыба размером с голову и разбилась, — рассказывает „ПМ“ работник кафе. — Почти попала на официанта, который выходил с нами. Было очень жёстко. Здесь постоянно что-то сыпется, падает. Особенно в оттепель зимой или в ветреную погоду».
Фото: prmira.ru

Житель дома Александр рассказывает «ПМ», что фасад ремонтировали перед Универсиадой-2019. Но если соседнее здание успели покрасить до холодов, то к Мира, 109 приступили только зимой, в декабре 2018-го. Такого экстренного ремонта хватило ненадолго — почти сразу после международных соревнований покрытие пошло трещинами и начало осыпаться.

Александр уверен: соседний дом на Мира, 107 отремонтировали вовремя, потому что «на нём висит табличка» — в доме жил отец бывшего губернатора.

Та самая табличкаТа самая табличка
Та самая табличка. Фото: prmira.ru
«Тут, видите, у нас на первом этаже кафе, парикмахерская, там внизу какая-то штука. Потом пристроили эту хрень офисную. И вот эти товарищи, как я понимаю, платят муниципалитету все. С них не получается, например, нам, пенсионерам, собрать деньги для того, чтобы что-то отремонтировать», — говорит Александр.

Жители пытаются навести в доме порядок по мере своих возможностей. Пенсионер рассказывает, что они с соседями обращались в управляющую компанию и в органы власти — но обращения не помогают. На самостоятельный ремонт у жильцов нет средств — здесь в основном живут пенсионеры.

Заходим в подъезд дома. На стенах — старая потрескавшаяся краска, разводы от кистей, в воздухе пахнет физраствором и сыростью. Один раз, рассказывает Александр, он оставил матрас возле стены в своей квартире — тот заплесневел.

Фото: prmira.ru

Житель говорит, что в доме есть проблемы и с отоплением — температура в квартирах зимой бывает ниже норматива. Несколько раз он обращался в управляющую компанию по этому поводу, тогда температуру повышают — но потом она падает снова.

Дом на Мира, 109 включен в список объектов культурного наследия регионального значения. Его построили в 1930 году, в реестре записан как «жилой дом с магазином». Дом пытались отремонтировать несколько раз с 2018 по 2021 годы. Подрядчика нашли только однажды, но, судя по всему, работы так и не были выполнены.

Возможно осыпание балконов

Дом на Мира, 85 встречает растяжками с надписью «Осторожно! Возможно осыпание окрасочного слоя». При этом видно, что осыпается не только краска — на балконах не хватает внушительных кусков лепнины.

Заходим в закрытый охраняемый двор вместе с местной жительницей. Со двора дом будто покрыт разной краской и в разное время — складывается ощущение, что ремонтировали его точечно.

Фото: prmira.ru

Как пояснила «ПМ» другая жительница дома, фасадом, который выходит на проспект Мира, должна заниматься администрация Красноярска. А вот фасадом дома со стороны двора будто никто не занимается: прямо по стене идёт канал вентиляции и толстый пучок проводов, на первом этаже вразброс висят блоки кондиционеров.

Зато в подъездах дома чисто. Здесь недавно сделали ремонт.

Фото: prmira.ru

Дом по Мира, 85 построили в 1936–1940 годах — это объект культурного наследия регионального значения. Его ремонтировали перед Универсиадой-2019, но работы фонд капремонта не принял и сейчас судится с подрядчиком.

Залатать перед Универсиадой

Дом по Мира, 124 — тот самый, где прямо на газоне лежит декоративная подпорка балкона. На оградке перед ним висит несколько листков формата А4 с надписью «Осторожно!!! Обрушение фасада».

Очевидцы рассказывали журналистам, что подпорка отвалилась у них на глазах. Но Максим, житель квартиры с этим самым рушащимся балконом, сказал «ПМ», что дело было не совсем так.

Фото: prmira.ru

Первое обрушение произошло в 2022 году. В июле 2022 года он обратился в управляющую компанию «ЖСК». Тогда сделали осмотр и составили акт, что балкону требуется ремонт.

После этого и начал отваливаться другой, более крупный кусок лепнины — та самая подпорка. Но ее успели снять еще до обрушения — когда обращение о состоянии балкона написал не только сам Максим, но и председатель дома, а также расположенное здесь отделение Почты России. С тех пор лепнина лежит перед домом.

Позже Максим решил посмотреть, что стало с его июльским обращением в УК — по его словам, его просто закрыли, без какого-либо результата.

Зато в подъездах дома чисто. Здесь недавно сделали ремонт.

Фото: prmira.ru

Проблемы с балконом, продолжает Максим, начались задолго до реставрации дома перед Универсиадой — еще в нулевых. Тут разрушались кирпичные колонны.

«До 2019 года ничего не делали, а перед Универсиадой шарахнули глобальный ремонт. Сейчас переводят стрелки на исполнителя работ, что он должен всё исправить. Срок гарантии заканчивается в 2023 году. Но боюсь, что так всё и пройдёт», — опасается он.

Как пояснили «ПМ» в краевом фонде капремонта, в мае 2023 года, после того, как штукатурка на доме начала отваливаться, выяснилось, что лепнина в рамках капремонта не ремонтировалась и в гарантию не входит.

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#Вячеслав Агеевец#Город#Люди#Общество#Красноярск#Архитектура#Красноярский край#Проспект Мира
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