Падающая лепнина и сырые стены: поговорили с жильцами исторических домов на Мира

После этого и начал отваливаться другой, более крупный кусок лепнины — та самая подпорка. Но ее успели снять еще до обрушения — когда обращение о состоянии балкона написал не только сам Максим, но и председатель дома, а также расположенное здесь отделение Почты России. С тех пор лепнина лежит перед домом.