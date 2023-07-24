В Дивногорске нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом

В 16:24 она позвонила подруге и сообщила, что у нее разрядился сотовый телефон. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был недоступен.



Сегодня около 19:30 ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесосеке, недалеко от трассы Р-257, которая проходит вдоль Дивногорска.



Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Семья характеризуется положительно, на учетах не состоит.