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Posted 24 июля 2023, 16:02

Published 24 июля 2023, 16:02

Modified 24 июля 2023, 17:32

Updated 24 июля 2023, 17:32

В Дивногорске нашли тело 16-летней девушки с перерезанным горлом

24 июля 2023, 16:02

Тело пропавшей 16-летней девочки нашли в лесу в Дивногорске

22 июля около 16 часов девушка ушла из дома на прогулку с подругой. Они договорились встретиться на улице Набережная.

В 16:24 она позвонила подруге и сообщила, что у нее разрядился сотовый телефон. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был недоступен.

Сегодня около 19:30 ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесосеке, недалеко от трассы Р-257, которая проходит вдоль Дивногорска.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Семья характеризуется положительно, на учетах не состоит.

#Город#Криминал#Происшествия#Дивногорск
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