В Подмосковье взрыв боевой гранаты унес жизнь одного человека и ранил пятерых

Posted 24 июля 2023, 09:00
Published 24 июля 2023, 09:00
Modified 24 июля 2023, 09:02
Updated 24 июля 2023, 09:02
Четверо из пострадавших, среди которых двое детей, находятся с различными ранениями в больницах Подмосковья, однако один человек, к сожалению, скончался от полученных травм. Информацию предоставили источники.
Уточняется, что трагедия произошла в деревне Бортниково, недалеко от подмосковного города Ступино. Власти вероятно уже проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего инцидента.