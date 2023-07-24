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Posted 24 июля 2023, 09:00

Published 24 июля 2023, 09:00

Modified 24 июля 2023, 09:02

Updated 24 июля 2023, 09:02

В Подмосковье взрыв боевой гранаты унес жизнь одного человека и ранил пятерых

24 июля 2023, 09:00
Несчастный случай на вечеринке в Московской области закончился трагедией, когда один из участников взорвал боевую гранату, в результате чего пятеро человек получили ранения, пишет Pravda.Ru.

Четверо из пострадавших, среди которых двое детей, находятся с различными ранениями в больницах Подмосковья, однако один человек, к сожалению, скончался от полученных травм. Информацию предоставили источники.

Уточняется, что трагедия произошла в деревне Бортниково, недалеко от подмосковного города Ступино. Власти вероятно уже проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего инцидента.

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