В Подмосковье взрыв боевой гранаты унес жизнь одного человека и ранил пятерых

Несчастный случай на вечеринке в Московской области закончился трагедией, когда один из участников взорвал боевую гранату, в результате чего пятеро человек получили ранения, пишет Pravda.Ru.

Четверо из пострадавших, среди которых двое детей, находятся с различными ранениями в больницах Подмосковья, однако один человек, к сожалению, скончался от полученных травм. Информацию предоставили источники. Уточняется, что трагедия произошла в деревне Бортниково, недалеко от подмосковного города Ступино. Власти вероятно уже проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего инцидента.